BRAZILSKA DIJETA: Jelovnik za svaki dan s kojim možete izgubiti 10 kilograma u dva tjedna

Ovo je jedna od najpopularnijih brzih dijeta i omogućuje brz gubitak kilograma bez previše muke.

Osim brze varijante brazilske dijete postoji i ‘normalna’ brazilska dijeta. Vjeruje se kako se brzom brazilskom dijetom može u roku 14 dana ili dva tjedna izgubiti oko 10 kilograma. Ta, brza verzija, nutritivno je siromašna i ne preporučuje se, ali je u normalnom obliku ona zdrava te uz nju gubite kilograme. U pravilu ova normalna brazilska dijeta traje oko mjesec dana i pretpostavlja se da se može izgubiti do 12 kilograma mjesečno. Pravilo je takvo da se jede do 5 puta u danu, ali se na jelovniku uglavnom nalaze voće i povrće. Dakako, kao i kod drugih dijeta, potrebno je da se uz to održava svakodnevna fizička aktivnost, barem u umjerenom obliku.

Ova dijeta točno nalaže što se jede kroz svaki dan u tjednu, a ovako izgleda.

Ponedjeljak

Doručak: banana, naranča, čaša soka od cjeđene naranče

Užina: sok od cjeđene naranče i jedan tost

Ručak: 100 grama skuhane bijele ribe, 100 grama salate od sirovog povrća po izboru (za salatu možete koristiti hranu bogatu vlaknima za pospješivanje probave)

Večera: Ista kao i ručak

Prije odlaska u krevet: čaša soka od cjeđene naranče i jedan tost

Utorak

Doručak: jedno meko kuhano jaje, čaša soka od jabuke

Užina: 1 komad tosta, čaša soka od jabuke

Ručak: 100 grama kuhanog mesa, 2 kuhana krumpira i 4 lista zelene salate

Večera: 200 grama kuhane ribe, tvrdo kuhano jaje, zelena salata, zeleni grašak

Prije odlaska u krevet: jedna čaša soka od jabuke i tost

Srijeda

Doručak: jedna šalica nemasnog mlijeka i jedan komad tosta

Užina: 100 grama nemasnog sira

Ručak: 100 grama riže, 150 grama salate od svježeg kupusa s preljevom od jednog limuna i jednom žličicom sjeckanog peršina

Večera: 100 grama kuhanog mesa, četiri lista zelene salate i jabuka

Prije odlaska u krevet: čaša soka od jabuke te jedan komad tosta

Četvrtak

Doručak: Čaša soka od ananasa, 60 grama svježeg ananasa

Užina: 1 šalica soka od ananasa i tost

Ručak: 100 grama kuhanog mesa, mali komad sira i jedna naranča

Večera: dva kuhana krumpira, 150 grama salate od svježe naribane mrkve s malo suncokretova ili maslinova ulja

Prije odlaska u krevet: čaša sok aod anansa i tost

Petak

Doručak: Čaša soka od jabuke i jedan tost

Užina: jedna jabuka i jedna naranča

Ručak: 150 grama kuhane ribe te 2 kuhane mrkve

Večera: tanjur juhe od povrće i malo kruha ili tost (umjesto povrtne juhe možete napraviti i juhu od gljiva)

Prije odlaska u krevet: čaša soka od naranče i tost

Subota

Doručak: čaša soka od jabuke, komad tosta

Užina: 150 grama kuhane salate od cikle s malo biljnog ulja

Ručak: tanjur juhe od povrća, gljiva ili riblja juha uz komad kruha

Večera: 100 grama prženih gljiva te 100 grama salate od sirovog povrća po želji

Prije odlaska u krevet: čaša soka od jabuke i 2 keksa s maslacem

Nedjelja

Doručak: jedna banana i šaka grožđica

Užina: čaša soka od mrkve i tost

Ručak: 100 grama skuhanog mesa, 100 grama salate od svježeg kupusa, zeleni luk i sok od jednog limuna

Večera: jedan tanjur svježeg povrća ili povrtna, riblja ili juha od gljiva, 100 grama voća po želji i četiri lista zelene salate

Prije odlaska u krevet: čaša soka od jabuke i dvije sušene smokve

Nakon što ste dijetu držali mjesec dana nemojte nastaviti s njom odmah bez obzira na rezultate. Nakon završetka potrebno je polako se vraćati na dodanu prehranu i to s namirnicama bogatima proteinima, ali i dalje vam jelovnik treba uključivati voće i povrće. Iako vam se možda čini da su količine hrane malene, ovaj raspored konzumiranja pomaže da vam ne padne nivo šećera u krvi te da ne osjetite glad između obroka. Jedno od važnijih pravila je održavanje pravilnog ritma hranjenja jer će to poboljšati probavu i omogućiti još brže gubljenje kilograma.