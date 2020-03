BAKA IZ SRBIJE POSTALA HIT ZBOG BRITKOG OBRAĆANJA VRŠNJACIMA: ‘Nemojte za svako kihanje u bolnicu i ne švrljajte okolo’

View this post on Instagram

OSTAJEM KOD KUĆE🦠Moje preporuke za penzionere tokom pandemije😷Dragi čitaoci (pretežno iz Srbije, BIH i Crne Gore) juče sam htela da započnem fizikalne terapije za kičmu ali na sreću stvar nije mnogo ozbiljna pa je doktor preporučio da dodjem kad se smanji opasnost za moju starosnu dob (74). Penzioneri i svi preko sedamdeset, mi smo najugroženiji. Nemojte da se švrćkate bez veze, budite što više u stanu a nabavke mogu da se obave i preko interneta (i Maxi i Idea imaju kupovinu preko neta, neka vam deca pokažu). Imate i ostale mogućnosti za dostavu: kurirske službe, Potrčko, Donesi onda ovi mladi što donose hranu na biciklima pa i sjajne devojke iz @nekajacu.rs čije usluge povremeno koristim. Zamolite unuke da vam plate račune ako treba, u bankama su redovi – izbegnite to. Takodje, nemojte se zagadjivati lažnim informacijama na svu ovu muku: ako znate engleski čitajte sajt Svetske zdravstvene organizacije (www.who.int) a za Srbiju su brojevi telefona (ako sumnjate da imate simptome) na sajtu www.covid19.rs ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Jako je bitno da održavamo higijenu (ruke, izuvanje kad ulazimo u stan, momentalno presvlačenje ako smo bili u prevozu) ali i da se ne histeriše i ne pravi panika. Ako ste mladi a čitate moje priče, pokažite ovo roditeljima – oni treba da me poslušaju i da ne jure u dispanzer za svaku malu kijavicu. Zna se koji su simptomi i postoje telefoni ako se sumnja. U Kini polako sve prolazi a tamo je bilo najgore, znači i Evropi treba par meseci da sve bude kontrolisano i normalno. NE NASEDAJTE lažnim informacijama i glupostima a la “jedite beli luk” ili “pričao mi komšija koji ima šuraka na Torlaku čija zaova zna…” Na temu lažnih vesti isto postoji sajt koji sprečava da se dezinformacije šire kao i virus, u pitanju je www.raskrinkavanje.rs ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hvala na pažnji, ja #ostajemkodkuće a svima želim zei gezund (“budite zdravo” na Jidišu, Jelena me juče podsetila na tu lepu frazu)