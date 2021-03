ZBOG PORUKE OVOG ŠEFA PROPITUJE SE ZAKON: Pazite što je odgovorio radnicima koji su mu odbili raditi – u nedjelju!

Kada vam se šef javi na vaš slobodan dan, vjerojatno preokrenete očima jer vam ne da mira ni onda kada biste trebali raditi sve, samo ne misliti o poslu. To je gotovo dovoljno da u vašoj glavi pokrene onu ideju o selidbi na pusti otok ili o čuvanju ovaca na Velebitu – kako kod koga, jel’.

E, sada zamislite da je razlog zašto vam se šef javlja u vaše slobodno vrijeme taj što nitko ne želi raditi u nedjelju – nakon dugoga napornog tjedna, ni manje ni više, nego za vrijeme globalne pandemije.

U nepromišljenoj grupnoj poruci podijeljenoj na Twitteru, izgleda da je ovaj šef iz Velike Britanije učinio upravo to. Jedna je žena podijelila njegovu poruku i objasnila: “Moj šef je poslao poruku u chat moje radne grupe pitajući može li netko sutra pokriti cjelodnevnu smjenu.”

Kada je cijelo osoblje reklo da ne može, uslijedio je komentar koji je frapirao internet, prenosi Mirror.

Boss slammed over 'unfair' text asking why people aren't free during lockdownhttps://t.co/Q9GdOP5Tg3 pic.twitter.com/0VK0kJIj4c

