ZBOG OVE MAJICE NISU JE PUSTILI U AVION: ‘Rekli su da je moj dekolte razvratan i uvredljiv’; Hm, tko je u pravu?

Ona je zahtijevala da joj se predoče pravila odijevanja prema kojima se ne može ukrcati. Pogađate, nije ih dobila

Žena koja se u utorak pokušala ukrcati na let Southwest Airlinesa, bila je prisiljena odjenuti pilotovu majicu nakon što joj je osoblje zračne luke reklo kako njezin minijaturni top izgleda “razvratno, opsceno i uvredljivo”.

Ogorčena Kayla Eubanks ispričala je kako je zbog svoje odjeće bila zadržana na ulazu. Incident je dokumentirala nizom tvitova koji su uključivali i snimke razgovora sa zaposlenicima zrakoplovne tvrtke, kao i fotografije spornoga topića.

Y’all I was KICKED OFF my @SouthwestAir flight because my boobs are “lewd, obscene and offensive.” I was told that passengers may look at me in my attire and be offended. The attire in question: https://t.co/tOAxZsFDU5 pic.twitter.com/S9W9gFXpg6 — Kayla Eubanks (@UziSuzy) October 6, 2020

Nitko joj nije pokazao pravila

U jednom od videozapisa čuje se kako Eubanks razgovara sa zaposlenicom zrakoplovne tvrtke i zahtijeva da joj se predoče pravila odijevanja prema kojima se ona ne može ukrcati. U snimci kaže i kako je 30 minuta čekala, da bi joj, naposljetku, rekli kako ne mogu pronaći pravila.

Kayla tvrdi kako se zbog toga osjećala zlostavljanom, i to ne od putnika, već osoblja aerodroma. Nakon razgovora s kapetanom, kojemu je također ponovila da želi vidjeti pravila koja kažu da se ne može ukrcati, on joj je ponudio majicu da može letjeti, no pravila joj nije pokazao.

“Na kraju sam skinula majicu”, napisala je na Twitteru. “Samo da bi mi rekli kako moram razgovarati s nadređenim nakon slijetanja.”

This @SouthwestAir employee practically did cartwheels to ensure that I wouldn’t get on this plane y’all. I was held at the gate for 30 minutes because of my shirt. pic.twitter.com/gxnlNX4H6b — Kayla Eubanks (@UziSuzy) October 6, 2020

Od tvrtke još uvijek ni glasa

Nakon razgovora s nadzornikom, Eubanks je rečeno kako joj je dekolte bio “poprilično otkriven” te da bi se mogao smatrati “razvratnim, opscenim i uvredljivim.” Kada je pitala komu bi mogle smetati njezine grudi, dobila je odgovor: “Možda drugima u avionu.”

Tvrtka Southwest Airlines još uvijek se nije javno oglasila o ovome incidentu, piše Daily Mail.