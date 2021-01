ZBOG KORONAKRIZE I MASKI IMAJU VIŠE POSLA NEGO IKAD: Ljudi iz lockdowna žele izaći pomlađeno i tu uskaču oni

Dok mnogi dijekovi gospodarstva pate zbog koronakrize, plastični kirurzi imaju više posla nego ikad, a čini se kako tome doprinose i zaštitne maske

Dvije rutinske operacije na podočnjacima, jedna operacija ruke i jedan implantat na bradi – profesor Dennis von Heimburg je odradio svoje obveze za ovo prijepodne. Specijalist za plastičnu i estetsku kirurgiju u Frankfurtu već 28 godina obavlja plastične operacije, svake godine mu pod skalpel ili injekciju dođe oko 1000 ljudi. Von Heimburgu je vidno neugodno što je u ovim teškim vremenima postao “korona-profiter”. Ali, trend je jasan: od početka krize je osjetno poraslo zanimanje za plastične operacije.

“Trenutno dolazi više ljudi koji su zaposleni nego što je to bilo ranije. Dakle ljudi koji bi rekli, operacija se mora obaviti toga dana, u protivnom ću doći sljedeće godine”, kaže von Heimberg za Deutsche Welle. A taj rast je puno veći nego što je broj onih starijih od 65 godina koji zbog straha od zaraze ne dolaze u njegovu ordinaciju.

Von Heimberg je jedan od najpoznatijih njemačkih estetskih kirurga. Godinama je bio predsjednik Saveza njemačkih estetsko-plastičnih kirurga VDÄPC u kojem je više od 120 kirurga iz cijele Njemačke. Tko je htio zategnuti svoje podočnjake taj je dolazio von Heimburgu. Jer, on je specijalist za to. Za nešto manje od sat vremena on uklanja bore oko očiju. Ovaj specijalist često čuje izjave kao ova: “Iz lockdowna želim izaći pomlađeno, kad se već ne mogu baviti sportom.” Ili: “Zbog korone trenutno ništa ne trošimo, uštedjeli smo novac od godišnjeg. Zato nam sad odgovara ova operacija.” Ljudi si žele priuštiti taj luksuz.

100.000 operacija godišnje

Već 2019. je broj estetsko-plastičnih operacija grudi i nosa kao i minimalno-invazivnih operacija botoksom i hijaluronom porastao za gotovo osam posto na 83.000 u cijeloj Njemačkoj. Prošle godine je broj takvih operacija čak premašio 100 tisuća. U trendu je osobito, zacijelo i zbog korone, uklanjanje masnoće. Brojni ljudi se malo kreću dok rade kod kuće i udebljaju se. Neki se onda očito radije odluče za skalpel nego za trčanje. I za to plate i po 5000 eura. Dennis von Heimburg ipak naglašava da je njemu važna kvaliteta operacije: na prvom mjestu je sigurnost pacijenta.

“Takve operacije nisu nužne, a ako nastane neka šteta, onda je to često šteta za cijeli život, a bude i smrtnih slučajeva. Mi moramo minimirati rizik”, kaže von Heimburg. Previše svježa su još sjećanja na dvije žene koje su zbog želje za “Brazilian Buttom” 2018. i 2019. u Düsseldorfu izgubile život. Estetski kirurg koji je obavljao te vrlo rizične zahvate povećanja stražnjice ne smije više raditi taj posao zbog nanošenja tjelesne ozljede sa smrtnim posljedicama. Ali ugledu čitave branše je nanio veliku štetu.

Estetski kirurzi nisu zaštićeni

Problem je što zanimanje “estetski kirurg” nije zaštićen pojam. Čak i kirurzi specijalizirani za zubnu kirurgiju teoretski smiju obavljati operaciju povećanja grudi. Ali, takve operacije moraju obavljati iskusni specijalisti za plastičnu i estetsku kirurgiju koji imaju dugogodišnje specijalističko obrazovanje i svake godine dodatno obrazovanje. Specijalisti kao Dennis von Heimburg. Ili specijalisti Klinike Moser, koja u Beču, Augsburgu i Bonnu vrbuje sloganom “Lijepi za cijeli život”. Direktor klinike u Bonnu je Kristian Limbach. “Prava estetska kirurgija je na jako dobrom glasu. Uočavamo da se u vrijeme korone povećava želja za vlastitim optimiranjem“, kaže on.

Moglo bi se reći da su za sve krive maske. “Zbog njih nedostaje puno optičkih informacija, dio lica je skriven“, objašnjava Limbach. Ljudi sad više nego inače gledaju jedni drugima u oči. Svaka nepravilnost na tom području jače upada u oči. Osim toga na video-konferencijama ljudi puno češće vide vlastitu sliku. “Zato češće čujemo želju za zatezanjem bora oko očiju da bi ljudi izgledali mlađe“, kaže Limbach. Drugi efekt je obveza nošenja maske. S obzirom na to da maska prekrije crvenilo ili oteklinu nakon operacije raste potražnja i za korigiranjem usana. Uz to u vrijeme ograničenja kontakata ionako manje upada u oči izostanak od nekoliko dana ili tjedana.

Kuhinjske radnice, prostitutke i svećenici

Prema statistici Saveza VDÄPC estetsku operaciju većinom zahtijevaju žene. Njihov udio je 90 posto. Inače k njemu u kliniku dolaze ljudi iz svih slojeva društva, kaže Limbach. “Tu bude običnih kuhinjskih radnica koje godinama štede da bi korigirale položaj ušiju. Bude i sveučilišnih profesora. Bogatih i lijepih. Ljudi koje viđate na televiziji. Bude i ljudi iz prostitucije. A imali smo i katoličkih i evangeličkih svećenika.”

Svi oni imaju želju za umjerenom i decentnom korekcijom svoga izgleda, da izgledaju mlađe, kaže Limbach. Pandemija bi mogla ubrzati još jedan proces na području estetske kirurgije: da se i u Njemačkoj počne otvorenije govoriti o takvim zahvatima, da više ne budu tabu-tema – kao što je to već uobičajeno u Aziji, SAD-u ili Latinskoj Americi.

Tomu je zacijelo već prije korone pridonio jedan poznati nogometni trener. Jürgen Klopp se 2013. odlučio za transplantaciju kose i o tomu je javno govorio. “Klopp je tada rekao: što hoćete, izgleda dobro!“, prisjeća se Kristian Limbach. “Od tada je puno lakše govoriti o estetskim operacijama.“

