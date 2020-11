ZBOG JEDNE GREŠKE NIJE DOBIO POSAO: ‘Zaribao je intervju u prvih pet minuta nakon što je ušao u zgradu’

Regruter je zaključio kako se kandidat neće moći uklopiti u radnu okolinu jer je nepristojan

Financijska direktorica jedne firme upozorila je ljude koji se prijavljuju na neki posao na kardinalnu grešku koju je jedan kandidat u njenoj firmi napravio u prvih pet minuta. Na Redditu je opomenula čitatelje da se prema svima odnose s poštovanjem, piše Mirror.

“Danas je jedan kandidat zaribao intervju u prvih pet minuta nakon što je ušao u zgradu. Bio je bezobrazan prema recepcionarki. Pozdravila ga je, a on ju je jedva pogledao. Pokušala je popričati s njim, no on nije bio zainteresiran za razgovor, jedva da ju je i pogledao. No, nije shvatio da je recepcionerka, ustvari, voditeljica kadrovske.

Nakon toga, pozvala ga je u konferencijsku salu i objasnila kako je svaka osoba u našem timu vrijedna poštovanja. Zbog neprimjerene interakcije s ‘recepcionerkom’, zaključila je kako se kandidat neće moći uklopiti u našu radnu okolinu. Zahvalila mu je na dolasku te ga je obavijestila kako nije zadovoljio uvjete zapošljavanja”, napisala je te je istaknula kako je važno biti dobar prema svima na poslu.

Pridržao je vrata domaru i dobio posao

“Budite dobri prema svima u zgradi”, napisala je, a mnogi su se služili s njom.

“Naravno. Poslodavac u svakoj firmi će zasigurno nakon intervjua za posao razgovarati s recepcionarom i pitati ga kako se kandidat ponašao prema njemu”, komentirao je jedan korisnik.

“Ako se prema recepcionaru ponašao kao prema smeću, zamislite kako će se tek grozno ponašati prema njemu kad dobije posao”, “Isto vrijedi i za one djelatnika koji su zaduženi za čišćenje. I njih se isto pita kakav je kandidat bio prema njima”, “Jednom sam primljen na posao jer sam držao vrata domaru koji je ulazio sa svojim kolicima”, napisali su ostali.

Nakon toga direktorica koja je započela temu na Redditu otkrila je kako su tog nepristojnog kandidata za posao u njenoj firmu dalje istražili.

“Kasnije tijekom dana dobila sam potvrdu od kolege u industriji da je taj momak ustvari kreten, a posebno se loše odnosi prema ženama.”