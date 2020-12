ZBOG HIT SERIJE CIJELI SVIJET JE POLUDIO ZA ŠAHOM; Upoznajte hrvatsku prvakinju Emu (15): ‘Uspoređuju me s Elizabeth Harmon’

Serija Damin Gambit doživjela je neviđeni uspjeh, a zahvaljujući upravo njoj cijeli je svijet “poludio” za šahom, u šahovske klubova javlja se sve više dječaka, ali i djevojčica

Cijeli je svijet poludio za šahom. Šahovske ploče se preko E-baya prodaju 300 posto više, novih igrača na internetu je 10 puta više, ono što se jednom smatralo “dosadnom” igrom za štrebere – odjednom je svima cool i fora, piše RTL. Sve naravno zbog serije Damin Gambit koja je doživjela neviđen uspjeh. I u Hrvatskoj se svašta promijenilo – interes je porastao, u šahovske klubove javlja se sve više dječaka, ali i djevojčica. I baš je to najzanimljiviji odjek ove serije – sve više žena se zanima za šah. Igra ga i naša Donna Diana Prćić koja se raspitala zašto žena u šahu nema više i u mjestu Ferdinandovac pronašla djevojčicu koja bi mogla biti hrvatska Beth Harmon.

Svijet šaha otkrio joj je djed

Kralj, dama, dva topa, dva skakača, dva lovca i osam pješaka s jedne i druge strane – šahovske partije Emin su život. Ona je 15-godišnja vrhunska šahistica koja dolazi iz Ferdinandovca kraj Đurđevca, a učenica je Gornjogradske gimnazije u Zagrebu. Od šeste godine vuče poteze na šahovskoj ploči – svijet šaha otkrio joj je njezin djed. ”Kad sam vidjela tablu na njegovom stolu zanimalo me što je to. Otada sam svaki dan igrala s njim sve zato što sam imala volju ga dobiti, a nikako nisam mogla”, rekla je Ema Bevanda, višestruka kadetska prvakinja Hrvatske u šahu. Članica je kluba Picok iz Đurđevca. Osvojila je gotovo sve što se osojiti može.

Klara (10) viceprvakinja je u šahu: ‘Iz dosade sam krenula igrati s tatom’

Talent brusi preko Skype-a te ju često uspoređuju s Beth Harmon

Ona je višestruka kadetska prvakinja Hrvatske. Aktualna je i juniorska doprvakinja. I najveći od najvećih – Gari Kasparov za nju je rekao da je itekako talentirana i to nakon simultanke na kojoj je nastupila prije nekoliko godina. ”Najviše mi se sviđa ta napetost koja se kroz cijelu partiju održava”, rekla je Ema. Talent brusi preko Skypea s trenerom koji je od nje udaljen više od 500 kilometara. Zadatke za velemajstore joj daje iz Splita. ”Ona može meni rješavati i zadatke i pokazivati zadatke koje dajem i može pratiti kao na ploči da sam ispred nje iako nisam fizički”, rekao je šahovski trener Vladimir Cvetnić.

A nakon serije o djevojci koja zamišlja potez, pobjeđuje najjače svjetske šahiste i živi glamuroznim životom, Emu uspoređuju s glavnom junakinjom. ”Moji članovi iz kluba me znaju nekad uspoređivati s Elizabeth Harmon. Ja vidim tu sličnost, no ja se još moram dosta potruditi da budem Elizabeth Harmon”, komentirala je Ema za RTL.

Porasla je zainteresiranost za šah

Nakon serije, upiti na Googleu kako se igra šah dostigli su rekorde. ”Zainteresiranost mladih ljudi je dosta velika. Nažalost korona je pa je to ograničenost, ali javljaju se djeca i roditelja koji bi htjeli danas i sutra trenirati u klubu. Tražnja za šahovskim garniturama je i prema nama krenula. Ljudi misle da smo mi proizvođači šahovskih garnitura”, rekao je Radoslav Dunčić iz Šahovskog kluba Sesvete Agroproteinka. U ovom klubu u Sesvetama subotom se u doba prije korone okupljalo oko 40 djece. ”Nekako je fora ta ideja da možete nekoga nadmudriti, osjećate se malo pametnije kad to napravite”, rekao je Šimo Dumančić, član Šahovskog kluba Sesvete Agroproteinka, a Patrik Marković je rekao ”Volim smišljati kombinacije i to jer mi pomažu za matematiku i druge predmete”.

Inače, devet puta više muškaraca igra šah u odnosu na žene. ”Mlađe djevojčice, one jako teško podnose poraze. Tu treba naći model kako nju zadržati u šahu”, kazao je trener Cvetnić. ”Ja mislim da će to biti za života naših to. Možda nije lako, ali očekujem da dolaze brojne žene iz novih dijelova svijeta, odnosno starih gdje je šah sve popularnija igra. Na svjetsku scenu stupa velika moćna Kina, Indija i Iran”, kazao je Dumančić. A i Hrvatska ima svoje kandidatkinje željne matiranja najjačih svjetskih igrača.

