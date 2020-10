ZATVARANJE ŠKOLA BILO JE UZALUDNO? Rezultati nove studije uvelike iznenadili; ‘E, sad je ključno učiti od onih zemalja…’

Rasprostranjeno ponovno otvaranje škola nakon karantene i praznika općenito nije povezano s porastom stope covida-19, pokazuje istraživanje provedeno u 191 zemalja, ali zatvaranje u sklopu karantene ostavit će za sobom “dug učenja u doba pandemije” od 300 milijardi propuštenih školskih sati.

U analizi neovisne obrazovne fondacije smještene u Zuerichu “Insight for Education” kaže se da da će tih 300 milijardi sati izgubiti djeca u siromašnijim zemljama te se upozorava da je izvan škole još 711 milijuna učenika.

“Pretpostavka je da će otvaranje škola potaknuti širenje zaraze, a da će zatvaranje škola smanjiti prijenos, ali stvarnost je mnogo kompleksnija”, rekla je osnivačica i izvršna direktorica IfE-a Randa Grob-Zakhary.

Velika većina – 92 posto zemalja koje su prošle prvi val zaraze COVID-19 počele su ponovno otvarati školske sustave, čak iako neke bilježe drugi val. IfE je ustvrdio da su 52 zemlje koje su ponovno otvorile škole u kolovozu i rujnu – uključujući Francusku i Španjolsku – imale porast broja zaraženih za vrijeme praznika u usporedbi s vremenom kad je bila karantena.

U Velikoj Britaniji i Mađarskoj broj zaraženih pao je nakon početnih zatvaranja škole, ostao je nizak u vrijeme praznika, a počeo rasti nakon ponovnog otvaranja. Potpuna analiza te 52 zemlje utvrdila je da nema čvrste korelacije između statusa škola i zaraze što govori da je potrebno razmotriti i druge faktore, rekao je IfE.

