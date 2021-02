ZASTRAŠUJUĆE POSLJEDICE COVIDA-19: Liječnici amputirali tri prsta ženi nakon što je razvila gangrenu

Kada se imunitet preoptereti, može se oštetiti zdravo tkivo. Ako su zahvaćene krvne žile, one mogu procuriti, uzrokujući pad krvnog tlaka i povećavajući mogućnost stvaranja ugrušaka

Ženi zaraženoj covidom-19 liječnici su morali amputirati tri prsta jer joj je bolest oštetila krvne žile. Uznemirujuće fotografije objavljene u medicinskom časopisu pokazale su kako su prsti 86-godišnje žene postali crni.

Talijanski liječnici amputirali su joj gangrenozne prste, a njen slučaj su nazvali “ozbiljnom manifestacijom” koronavirusa.

Kod mnogih pacijenata oboljelih od covida-19 utvrđena su ozbiljna oštećenja krvnih žila, poput stvaranja krvnih ugrušaka. Iako stručnjaci nisu sigurni zašto virus uzrokuje tako opasne blokade, vjeruje se da je to rezultat imunološke reakcije, tzv. citokinske oluje, u kojoj tijelo napada zdravo tkivo.

Suha gangrena

Talijanskoj pacijentici ugrušci su vjerojatno prekinuli dotok krvi do prstiju. Kada se odgovor imuniteta preoptereti, može se oštetiti zdravo tkivo. Ako su zahvaćene krvne žile, one mogu procuriti, uzrokujući pad krvnog tlaka i povećavajući mogućnost stvaranja ugrušaka.

Ovo nije prvi put da su pacijentu s covidom-19 amputirani prsti. Jednom Amerikancu odstranjena su dva prsta, a Velšaninu tri nakon što je proveo 61 dan na ventilatoru.

Liječnici su 86-godišnju Talijanku prošlog ožujka stavili na lijekove za razrjeđivanje krvi nakon što su primijetili da joj nedostaje krvi koja teče u srce, što je obično potaknuto srčanim ili moždanim udarom. Lijekovi sprječavaju nakupljanje trombocita, stanica koje zgrušavaju krv, a tada joj je dijagnosticirana zaraza koronavirusom iako nije imala uobičajene simptome poput vrućice, kašlja ili gubitka osjeta okusa i njuha.

Mjesec dana kasnije vratila se u bolnicu jer su joj palac, prstenjak i mali prst na desnoj ruci pocrnili. Gospođa je razvila tzv. suhu gangrenu koja nastaje kada je blokiran protok krvi u određeni dio tijela.

Liječnici su utvrdili da je uzrok gangrene nizak tlak u malim žilama koje idu kroz dlan i dovode krv do prstiju. Dali su joj heparin, lijek koji se koristi za prevenciju krvnih ugrušaka i liječenje srčanog udara te su joj amputirali tri prsta. Stručnjaci su pregledali mrtvo tkivo pod mikroskopom i vidjeli znakove intravaskularne tromboze.

Problemi sa zgrušavanjem krvi

“Važno je naglasiti da je covid-19 multisistemska bolest. Jedna od značajki koja ga odvaja od drugih teških virusnih bolesti je ovo hiperkoagulirajuće stanje koje je povezano s bolešću”, rekao je prof. Graham Cooke iz britanskog Nacionalnog instituta za zdravstvena istraživanja za Daily Mail.

Hiperkoagulabilno stanje događa se kada se krv zgrušava više nego što je potrebno, do čega mogu dovesti poremećaji krvi, lijekovi, rak, srčani udar ili HIV. Sve to može dovesti do stvaranja krvnog ugruška u venama koji može putovati kroz krvotok i uzrokovati duboku vensku trombozu, odnosno krvni ugrušak u venama zdjelice, noge, ruke, jetre, crijeva ili bubrega. Također može uzrokovati plućnu emboliju (krvni ugrušak u plućima) i povećati rizik od moždanog i srčanog udara, jakih bolova u nogama ili čak gubitka uda.

Liječnici su primijetili velik broj pacijenata s covidom-19 koji razvijaju probleme sa zgrušavanjem krvi, što je izazvalo zabrinutost da se radi o respiratornoj i vaskularnoj bolesti.

Profesor Roopen Arya s londonskog King’s Collagea u svibnju je procijenio da čak 30 posto pacijenata oboljelih od koronavirusa ima krvne ugruške.