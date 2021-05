ZAŠTO BI SE UOPĆE SKLADNI PAR POPUT BILLA I MELINDE GATES RAZVEO? Puno je razloga, a stručnjaci otkrivaju one najbitnije

Mnogi parovi otkrivaju da kad više ne odgajaju djecu imaju malo zajedničkih projekata ili interesa

Skoro cijeli svijet ostao je u šoku kada su Bill (65) i Melinda Gates (57) 3. svibnja objavili da se nakon 27 godina razvode. Oni su glasili za jedan od najskladnijih parova te su imali sve: novac, zajedničke projekte, troje djece itd. Postavlja se pitanje: ako oni nisu uspjeli sačuvati brak, kako će onda drugi to uspjeti?!

No, njihov razvod nije ništa neobično. Posljednjih godina stopa razvoda opada među svim dobnim skupinama bračnih parova, uz značajnu iznimku: povećala se kod onih starijih od 50 godina. Taj trend nazvan je “sivi razvod”.

NEOBIČNA TEORIJA NENADA BAKIĆA O RAZVODU BILLA GATESA: ‘Shvatio sam da mnoge oštromjeraše ostavljaju supruge…’

“To je doista sve češće i češće”, rekao je Israel Helfand, koji sa suprugom Cathie vodi trodnevne radionice i savjetovanja u Vermontu za parove čiji su brakovi na rubu propasti. On je primijetio da su mnogi njihovi klijenti u fazi umirovljenja. “Ti ljudi, ne samo da žive duže i zdravije, već imaju i više prilika, pa su postali malo izbirljiviji i više ne žele raditi kompromise”.

Iako nitko osim Gatesovih ne zna što se stvarno dogodilo u njihovom braku, postoje faktori koje se pojavljuju i ponavljaju među parovima njihove životne dobi. Prvenstveno, oni si mogu priuštiti samostalan život jer su stekli određeni kapital tijekom svojeg radnog vijeka, piše Time.

Novac olakšava razdvajanje para

“Oni koji nemaju financijskih problema zapravo imaju manje ograničenja da ostanu zajedno ako shvate da su nesretni i da više nisu predani jedno dugom”, pojasnio je Scott Stanley, profesor i suvoditelj Centra za brak i obitelj na Sveučilištu u Denveru. “Kad ljudi imaju puno alternativa, uključujući i financijske, lakše im se je razdvojiti ako se s vremenom kao par udalje jedno od drugog”.

Drugi faktor s kojim se mnogi terapeuti susreću je takozvani “sindrom praznog gnijezda”. Djeca Gatesovih imaju od 18 do 25 godina, a faza intenzivnog roditeljstva u njihovom partnerstvu je završena. Njihova najstarija kći Jennifer, koja se zaručila 2020. godine, na društvenim mrežama 3. svibnja je objavila kako je nedavno razdoblje “bilo vrlo izazovno za cijelu obitelj” te da je pokušavala pružiti podršku ostalim članovima obitelji.

Mnogi parovi otkrivaju da kad više ne odgajaju djecu imaju malo zajedničkih projekata ili interesa. Drugi, pak, smatraju da je trenutak da ponovno sagledaju što stvarno žele od života.

“To je vrijeme kad preispituju kakav je status svakog od njih kao pojedinca u njihovom odnosu”, rekao je John Gottman, koji sa suprugom Julie vodi terapije za parove, te je napisao knjigu “Sedam principa za stvaranje braka” koja je još uvijek jedna od najprodavanijih iz 2015. godine.

Razvili su različite interese

“Ako je dio veze narušen, bilo da se radi o romantici, strasti ili zajedničkim avanturama, tada mnogi parovi sporazumno prekidaju vezu. Pretpostavljam da su na mnogo načina vjerojatno vodili paralelne živote. Tako su postali vrlo zaposleni i veoma moćni neovisni intelekti”.

BILL I MELINDA NISU POTPISALI PREDBRAČNI UGOVOR; Ipak, poznato je koliko Bill ima love na računu; Kći poručuje: ‘Nije nam lako’

Bill se u ožujku 2020. godine povukao iz Microsofta i Berkshire Hathawaya kako bi se više posvetio radu u humanitarnoj zakladi “Bill & Melinda Gates”. No, njih dvoje su tu razvili različite interese. On se posvetio klimatskim promjenama i zdravlju, a ona problemima koji pogađaju žene i djevojke.

Doista, kažu Gottmanovi, njihov rad za zakladu mogao je pridonijeti njihovoj odvojenosti. Možda jednostavno nisu imali vremena pružiti jedno drugome ono što je potrebno za uspješan brak. “Oni su zapravo imali hrabrosti, kao i resursa da se nose s najvećim problemima od kojih trpi cijelo čovječanstvo”, rekla je Julie dodajući kako je vjerojatno za njih bilo teško supružnika staviti na prvo mjesto ispred problema poput globalnog siromaštva i bolesti. “Znate, sastanak s vođom Indije malo je važniji od odlaska na spoj. To ih je možda razdvojilo”.

Ipak, mnogi terapeuti tvrde kako se parovi koji su stariji od 50 godina rastaju jer je netko od njih imao aferu. Također, neki od njih jednostavno se više seksualno ne privlače.

Njihov razvod nije ishitren

“Radim s puno parova kojima seksualni život nikada nije bio dobar ili su ga zapostavili. Žudimo za dodirom, žudimo za intimnošću i žudimo za romantičnim sjajem u očima naših partnera te se volimo osjećati posebno i sigurno”, pojasnio je Ian Kerner, autor knjige “So Tell Me About the Last Time You Had Sex”. Iako nema dokaza da su Gatesovi imali afere, Ian tvrdi kako se ne bi iznenadio da netko od njih ili čak oboje ubrzo pronađu nove partnere.

Terapeutkinja i autorica knjige “The Rough Patch” Daphne de Marneffe kaže da ju je pogodilo koliko je fraza, koju su Gatesovi koristili, bila “ključna za razvode parova njihove životne dobi”.

BILL GATES I NJEGOVA MELINDA RAZVODE SE NAKON 27 GODINA: ‘Nastavljamo zajedno raditi, ali kao par više ne funkcioniramo’

“Kad kažu da ‘više ne vjeruju da mogu zajedno rasti kao par’, Gatesovi možda izražavaju nedostatak nade da se sklad, zadovoljstvo u zajedništvu i emocionalna bliskost mogu vratiti”, rekla je de Marneffe. Ona odbacuje mogućnost da je ovo ishitreni razvod zbog krize srednjih godina te sugerira kako je njihova razdvojenost ustvari dobra te ih može usrećiti.

“Čini se, barem na temelju njihove izjave, da su oni zaista pokušali oživjeti svoj brak. Kad ljudi pokušavaju, razmišljaju i djeluju, a još uvijek ne mogu poboljšati situaciju, mislim da jedino što im preostaje jest prihvaćanje situacije”.