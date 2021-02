Prekinuo bi, ali ga je strah da ona ne iskoristi svoje probleme protiv njega

Zaručnik je ostao šokiran kada je otkrio tajni profil svoje zaručnice na kojem je dijelila lascivne fotografije, a uvjeren je i kako ga vara. Čitav svijet mu se srušio, osobito zato što su pokašavali dobiti dijete… Za pomoć se obratio kolumnistici Deidre Sanders.

‘Ne želim ispasti se*onja’

„Draga Deidre, zaručnica i ja pokušavali smo dobiti dijete, ali sada je želim ostaviti nakon što sam pronašao tajni profil prepun golih slika koje je postavila na društvenim mrežama Muka mi je od njenih laži i znam da ona nije dobra za mene, ali ne želim ispasti se*onja zbog prekida – ima problema s plodnošću i znam da će to iskoristiti protiv mene.

Zajedno smo četiri godine, a prije dvije smo se zaručili. Ja imam 28, a ona 25 godina. Oduvijek je tražila biti u centru pažnje, a već sam joj bio rekao sam joj da mi njezino koketiranje s drugim muškarcima nije nimalo ugodno. Ali kad je zajednička prijateljica označila njezin skriveni račun i kad sam otkrio njezin tajni profil, bilo je to kao da me netko udario nogom u trbuh.

Fotografije koristila za koketiranje s dvojicom kolega

Ona radi u velikoj robnoj kući i cijela je njen feed bio prepun seksi slika koje sam snimio, a za koje smo se složili da će biti samo za nas. U većini je bila u donjem rublju ili polugola i koristila ih je za koketiranje s dvojicom muškaraca s kojima radi.

Iz lascivnih poruka koje su razmijenili siguran sam da me je i prevarila s njima, iako to negira. Otkazao sam naše zaruke. Umjesto da me pokušava razuvjeriti, ona mi pokušava nabiti krivicu. Zaista želim biti tata i kad vidim kako moji prijatelji grade život i imaju djecu, teško je.

Oduvijek sam je podržavao u vezi s njezinim problemima s plodnošću, ali muka mi je od načina na koji ona neprestano traži pažnju drugih muškaraca. Mislim da ona ne želi iste stvari u životu kao i ja, inače bi ulagala sve svoje snage u našu budućnost. Želim završiti s njom, ali bojim se optužbi koje će mi prišiti. Ne želim da naši prijatelji misle da sam se loše ponašao.

Je li pod pritiskom?

„Prije svega se zapitaj je li tvoja djevojka spremna za djecu ili ju tvoja želja za obitelji uznemiruje i stvara joj pritisak“, počinje odgovor kolumnistica, dodajući kako su njeni problemi s plodnošću možda razlog zbog kojeg traži pozornost drugih muškaraca.

„Objasni joj kako se osjećaš. Ako oboje želite djecu, potrožite pishološku pomoć za parove koji prolaze išto što i vi. Ako odlučite prekinuti, nemoj se osjećati krivim zbog svojih osjećaja. Samo vi možete znati što se zaista zbiva u vašoj vezi i kakva vam je budućnost“, zaključuje.