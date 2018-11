Zamijenite halogenke LED žaruljama već danas: Troše oko četiri puta manje energije i imaju 7,5 puta dulji vijek od halogenih žarulja

Zašto su, zapravo, LED žarulje bolje od halogenih

Od početka rujna na europskom je tržištu zabranjena upotreba i proizvodnja halogenih žarulja, a zamijeniti ih trebaju one LED. Nakon zabrane žarulja sa žarnom niti, na red su došle i halogenke koje trgovci mogu prodavati sve dok ih imaju na zalihi. A da su LED žarulje dobar izbor, najbolje svjedoče činjenice. Deklarirani životni vijek od strane proizvođača žarulje s žarnom niti je 1000 sati, halogene 2000 sati, a LED žarulje 15.000 sati. LED žarulja troši oko 4 puta manje energije od halogenih i ima 7,5 puta duži životni vijek. Glavne razlike su u cijeni i potrošnji struje. Naime, prosječne žarulje, i halogena i LED, daju snagu od 100 wata. No, prva troši 77, a druga samo 11 wata.

Evo nekih od prednosti LED žarulje u odnosu na halogenu:

Veća energetska učinkovitost

Višestruko smanjenja potrošnja električne energije za istu količinu svjetlosti

Duži vijek trajanja LED žarulja do 50.000 h- kompaktna fluorescentna („štedna“) žarulja do 15.000 h, žarulja sa žarnom niti do 1000 h

Ne postoji opasnost zagađenja okoliša nakon loma jer nema žive ili drugih opasnih materijala, ekološki prihvatljivija, moguća reciklaža svih dijelova

Manji gubitak snage

Kvaliteta i dugotrajna izdržljivosti – otpornost na vibracije, udarce, vremenske nepogode, ekstremno visoke ili niske temperature čak i vandalizam odnosno namjeran lom

Ne emitira UV ili IC zračenje, nema zujanja, svjetlucanja ili strobo-efekta

Fleksibilnost u smislu dizajna, kako same žarulje tako i lampe u kojoj svijetli

Disperzija svjetlosti – fokusiranost svjetlosnog snopa

Trenutno paljenje na maksimalnu razinu svjetlosti i izdržljivost na učestalo paljenje/gašenje

Troši 85% manje struje od klasične žarulje

Ono što se kod LED rasvjete ističe je svakako njena ekonomičnost. Osim što troši čak do 85% manje električne energije od klasične žarulje sa žarnom niti, LED žarulje su dizajnirane da traju značajno duže, čak i do 40 puta. To svakako povoljno utječe na okoliš jer se smanjuje količina otpada, a za okoliš su dobre i jer ne sadrže neke opasne i nepoželjne materijale poput žive čije prisustvo u prirodi negativno utječe na biljni i životinjski svijet.

Znanstvenici su istraživali utjecaj LED svjetla na veliki broj različitih vrsta biljaka u staklenicima i ustanovili su da su biljke napredovale jednako dobro i bolje od onih posađenih na poljima. LED svjetlo omogućuje crvene i zelene valove svjetlosti koji su poželjni za razvoj biljaka. Osim toga, ovo svjetlo ne proizvodi toplinu što omogućuje da se biljke u staklenicima izlažu svjetlosti na minimalnoj udaljenosti te je na taj način moguće uzgajati veći broj biljaka na manjoj površini.

LED volimo i zato što snižava troškove održavanja jer ih nije potrebno često mijenjati. Zbog karakteristike da može duže vrijeme biti upaljena, ima vrlo široku primjenu kako na javnim površinama i mjestima tako i u domovima. Osim toga, svjetlo koje dobivamo iz LED rasvjete ugodnije je oku, jer za razliku od nekih drugih, ovaj izvor rasvjete ne proizvodi treperavu svjetlost i pa se tako izbjegava naprezanje očiju korisnika u prostoru.

Kako odabrati pravu snagu LED žarulje

Ovisno o proizvođaču i kvaliteti, snaga LED žarulja koje se najčešće koriste u kućanstvima može varirati, no ono što se najčešće preporuča je zamjena standardne žarulje od 40 Watti s LED žaruljom od 4-5 Watti. Onu od 60 W zamijenit će LED od 6-8 W, dok će jače od 75-100 W biti potrebno zamijeniti LED-om od 9-13 W. Svakako ne zaboravite provjeriti koje vam grlo odgovara za vaše rasvjetno tijelo.

Osim o jačini žarulje potrebno je povesti računa i o kvaliteti i boji svjetla. Kvaliteta svjetla se mjeri indeksom uzvrata boje odnosno CRI (color rendering index) koji na ljestvici od 0 do 100 pokazuje koliko je visok uzvrat boje. Naravno, što je CRI viši to je uzvrat boje bolji. Kod LED svjetla govorimo o prosječnom indeksu 80 dok je kod standardne žarulje on 100.

Važna je i boja LED svjetla

Boja svjetla je karakteristika na koju također treba obratiti pažnju jer ne odgovara ista boja svjetla za svaki prostor. Postoje tri osnovne boje – topla bijela 2000 – 3500 K (Kelvina) koja se preporučuje za većinu prostora u domaćinstvu, neutralno bijela od 3500 – 5000 K za kuhinje, garaže i radne prostore, a hladno bijelo svjetlo s više od 5000 K je za vanjske prostore.

Sadržaj donosimo u suradnji s HEP-om