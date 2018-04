Zagrepčanin (28) čekao curu iz Pariza, ali dogodio se najluđi scenarij: ‘Čisti horor! 200 eura, 9 sati, skoro smo prekinuli’

Je li vam se ikada dogodilo da ste ostali bez mobilnog interneta u najgorem mogućem trenutku? Ovo je svima vjerojatno scenarij iz noćne more jer nam baš uvijek treba

Zamislite da ste izašli van u subotu navečer, više vam se ne ostaje u klubu i sve što želite jest doći kući, skinuti neudobne štikle i strovaliti se u krevet. Izlazite iz kluba, vadite mobitel kako biste pozvali Uber, kad ono hladan tuš – nemate više interneta na mobitelu. Upravo takva iskustva nekoliko vas odlučilo je podijeliti i ispričati najgori neugodnjak koji im se dogodio zbog nedostatka jedne stvari koje uzimamo zdravo za gotovo – mobilnog interneta.

Ivan, 28

“Moja je cura toga dana trebala doletjeti iz Pariza u Zagreb. Ja sam izašao prošetati njezinog psa i cijelo vrijeme smo se dopisivali. U jednom mi je trenutku na mobitel došla poruka od nje kako se ne može ulogirati u svoj račun aviokompanije na čiji je let trebala sjesti. Kako smo ranije zajedno letjeli, na svom sam mobitelu imao aplikaciju i šifru za njezin račun. Zamolila me da provjerim koji joj je boarding pass. U tom trenutku stigla mi je poruka kako sam potrošio sve mobilne podatke za taj mjesec. Možete samo zamisliti kojom sam brzinom trčao kući kako bih se spojio na WiFi, no uzalud. ONA je zbog toga propustila let, a ovaj ju je horor koštao oko 200 eura i devet dodatnih sati koje je provela u zračnoj luci”, ispričao nam je Ivan svoj neugodnjak i dodao kako je zbog propusta jedva uspio spasiti vezu.



Sanela, 23

“Poznata sam po tome što nikad nemam novca na mobitelu. Tu sam večer bila pozvana na prijateljičin rođendan i baš sam se veselila. Mlade smo, slobodne, vani je bilo sunčano, a imala sam i savršen outfit. Uberom sam oko 9 navečer otišla do njezina stana gdje je već bila cijela ekipa. Cure su se divile mojim štiklama, a dečki me odmjeravali. Uživala sam u pažnji i malo se opustila… Večer smo nastavili u klubu, a ja sam stalno objavljivala Instagram storyje da svi vide koliko je moj život zabavan (i koliko su mi štikle kul). Nastavila sam tulumariti, a nakon nekoliko sati više nisam mogla stajati jer sam dobila žuljeve. Poželjela sam otići kući i strovaliti se u krevet. Izašla sam iz zadimljenog kluba, izvadila mobitel kako bih pozvala Uber. Dočekala me poruka od mog mobilnog providera kako više nemam mobilnog interneta. Zamislite crnjaka! Morala sam moliti neke frajere ispred kluba da mi pozovu Uber… Nikad više”, iskrena je bila Sanela.

Monika, 22

“Nije da se hvalim, ali odlična sam studentica. Imam najviše ocjene i sve svoje obveze odrađujem na vrijeme. Mobitel mi je najbolji prijatelj jer su mi na njemu sačuvane sve šifre za Studomat, Intranet i mail. Tu sam večer sjedila na Tomislavcu s nekoliko kolega i kolegica i uživali smo u razgovoru i finoj pizzi. U tom je trenutku kolegica spomenula kako je u zadnji trenutak prijavila ispit koji je najavljen za nekoliko dana. Molim? O tom smo ispitu očito obaviješteni kad sam bila bolesna i nitko mi se nije potrudio prenijeti informaciju. Bilo je tri minute do ponoći. Zadnji dan za prijavu ispita. Smireno sam izvadila svoj mobitel kako bih se ulogirala u Studomat i prijavila ispit. Dočekao me SMS s obavijesti da više nemam mobilnih podataka. Nisam uspjela prijaviti ispit i zbog toga sam cijelo ljeto do rujna razmišljala o njemu umjesto da sam ga položila tog srpnja. Užas jedan”, prisjetila se Monika.

Ema, 30

“Nikad neću zaboraviti taj dan. Ovo se čak ne može nazvati neugodnjakom – bio je to katastrofalni slastičarski promašaj. Pozvala sam frendice na druženje u svoju vikendicu izvan Zagreba. Prekrasno okružje zagorskih brega, mala slatka “viksa” i nas četiri na pravom malom ženskom druženju. Htjela sam se napraviti važna i napokon ispeći neke kolače pa sam curama obećala home made tiramisu. Mislila sam, to je super ukusno, a ipak nije zahtjevno, ne moram peći biskvit. Dala sam si truda, kupila piškote, mascarpone, bio kakao, vrhnje za šlag – sve najbolje sastojke za odličan tiramisu. Nisam imala recept – ali imam mobitel i mislim si sigurno ima neki cool videorecept. I našla sam ga! Krenula sam pripremati, “slupala” osam jaja i kad sam trebala vidjeti kako izraditi kremu – ostala sam bez interneta. Tako je moj veliki slastičarski pothvat završio umakanjem piškota u mascarpone… “, ispričala je Ema. Da tragedija bude veća, Ema zbog nedostatka interneta nije ispekla niti bruskete niti curama napravila martini.

Tea, 26

“Imam mnogo frendova i frendica i svi imamo zajedničke chatove na kojima stalno visimo. Razmjenjujemo memeove, recepte, tračeve, ma sve. Volimo se međusobno trolati, a ponekad se zna dogoditi i neka drama. Upravo se drama i dogodila tog dana. Čekala sam da mi u novi stan stigne internet tako da sam stalno bila na mobitelu. U jednom je trenutku prijateljica rekla laž o meni – da sam tračala i zabila nož u leđa drugoj frendici. Ovo se pretvorilo u pravu lavinu optužbi sa svih strana, a ja sam ostala bez mobilnog interneta. Nisam mogla reći ništa u vlastitu obranu, iako jesam tračala tu osobu. Kad sam konačno ponovno pristupila chatu, vidjela sam da sam izbačena iz istog, a očito i iz društva”, povjerila nam se Tea.

