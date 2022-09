Na hrvatskom se Redditu povela vrlo kontroverzna rasprava o prostituciji. Naime, jedan je korisnik pitao "Da vam je kćer prostitutka ili da se želi baviti prostitucijom, biste li je podržali u tom?".

Reditor je ispričao da ima prijatelja koji voli prostitutke, no vlastitu kćer prije bi lišio života, nego joj dozvolio da bude prostitutka.

"Jedan prijatelj stalno ide prostitutkama i govori kako ih obožava i usluge koje nude. Ali, kako bi ubio kćer prije nego bi joj dozvolio da je prostitutka. Je li to licemjerje? Kako bi vi reagirali npr. da vam kćer kaže da želi biti prostitutka?", istaknuo je.

Nije dugo trebalo, a da mu se u komentarima jave reditori sa svojim komentarima.

"Mislim da nitko normalan to ne može podržavati. Ovi što govore da bi podržavali sami sebe lažu. Ne vjerujem da je ovo opće pitanje", istaknuo je jedan reditor, a drugi je, pak, opomenuo da se odrasloj osobi ne može zapovijedati.

"Stvar je autonomije. Ne možeš zapovijedati što odrasla osoba može i ne može raditi."

'Smatrala bih da sam zakazala u odgoju'

Jedan od reditora kazao je da svoju kćer ne bi maknuo iz života da je prostitutka.

"Mislim da postoji razlika između ne podržavanja moje kćeri u tome da se prostituira i kompletno je se odreći. Tijekom života sam shvatio da ljudi uglavnom ne mogu razlikovati osobne preferencije i opće stavove. Samo zato što nisam fan prostitucije, ne mora značiti da bi ona trebala biti ilegalna ili da su žene koje se time bave manje vrijedne. Osobno, prostitucija bi trebala biti legalna, ne bi volio da mi se kćer time bavi, ali sigurno je ne bi maknuo iz svog života ili pokušao kontrolirati jer je to ipak njen život."

"Licemjerje i sj**** mentalitet na maksimalu, plus mislim da je ikakva spika gdje netko kaže da bi si ubio dijete, mislio to on ozbiljno ili ne, jedan jako veliki red flag, puno veći nego taj što zapravo ide kod prostitutki."

Jedna od reditorki opomenula je da je prostitucija vrlo opasna te da su seksualni radnici fizički i seksualno zlostavljani.

"Licemjerje je. I da doznam da mi kćer želi biti prostitutka bih reagirala isto kao da saznam da mi sin koristi prostitutke, smatrala bih da sam zakazala u odgoju.

Svi vi koji pišete kako je to posao kao svaki drugi, a onda kažete da ipak ne biste da vam to radi vaša obitelj pa to uspoređujete sa smetlarima ili konobarima zapitajte se znate li za neki drugi posao gdje se ljudi suočavaju sa stopom smrtnosti deset do 40 puta iznad prosjeka? Gdje 60 do 80 posto 'radnika' doživljava redovno fizičko i seksualno zlostavljanje?

'Previše se glorificira prostitucija'

Ako je ovo posao kao svaki drugi, kako to da tamo gdje je prostitucija legalna tako malo žena iz zapadne Europe iskoristi priliku za poslom koji pruža navodno dobru egzistenciju? Kako to da je većinom riječ migranticama ako je prostitucija unosna? Znate li da su trgovina ljudima i prostitucija usko povezani? Tko su žene koje se ustvari prostituiraju? Podržavanje prostitucije je podržavanje mizoginije, zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja ranjivih skupina", istaknula je.

Jedna od komentatorica napisala je da je odgajanje kćeri da budu sponzoruše oblik pripreme za prostituciju.

"Postoji li razlika između klasične prostitucije i groomanja kćeri za biti sponzoruša? Jer znam i nekoliko takvih, doslovno ih počnu pripremati s ulaskom u pubertet, izgleda nešto slično kao obrazovanje za konkubine. I užasno je za gledati, a u biti ne možeš ništa i nemaš kome prijaviti, jer kad gledaš detalje ne rade ništa posebno, ali zapravo je sasvim jasno kakav će biti rezultat.

Moje dijete apsolutno ne bi imalo podršku za to, prvo bi morala pogledati intervjue s Lindom Lovelace, Mariom Schrader i svim ostalim glumicama koje su požalile zbog svojih iskustava desetljećima nakon što su govorile kako pornografija osnažuje žene, zatim bi išli edukacijski dokumentarci o spolno prenosivim bolestima, dok ne bi došli do svjedočanstava običnih žena koje su to prošle.

Previše se glorificira prostitucija, a zapravo prilično razara ženino tijelo i mentalno zdravlje."