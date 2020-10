ZABRINJAVAJUĆE PROMJENE U SAMO 10 GODINA: ‘Mislili smo da barem najdublji oceani miruju. Prevarili smo se’

Globalno zagrijavanje utječe i na najdublje dijelove oceana. Znanstvenici američke Nacionalne uprave za oceane i atmosferu (NOAA) su, zahvaljujući termometrima postavljenim u najdubljim dijelovima južnoga Atlantskog oceana tijekom posljednjeg desetljeća zabilježili prosječno povećanje temperature od 0,02 Celzijeva stupnja, ovisno o dubini, piše ScienceAlert.

“U proteklih su nekoliko godina svi pretpostavljali da duboki oceani miruju. Nismo zamijetili promjene”, rekao je oceanograf Chris Meinen iz NOAA-e.

“No svaki put kada provjeravamo podatke ustanovimo da je ocean složeniji nego što smo ranije mislili. Zamijećeno zagrijavanje može biti posljedica klimatskih promjena kojima upravlja čovjek, a potaknule su ih povećane temperature oceana blizu njegove površine.”

The bottom of the ocean is slowly warming — but the jury is still out as to whether that’s a result of human-driven climate change. https://t.co/w1BINiFnhO

On dodaje da duboki ocean, područje dublje od 2000 metara, dosad i nije bilo baš dobro proučavano. Ističe da je duboke dijelove oceana toliko teško dosegnuti da se temperatura na bilo kojem istraživanom mjestu obično uzima samo jednom u desetljeću.

Meinenov tim mjerio je temperature od 2009. do 2019. uz pomoć senzora morskog dna na četiri mjesta u argentinskom bazenu uz obalu Urugvaja. Jedan od uređaja za praćenje temperature postavljen je na dubini od 4757 metara i pokazao je iznenađujuću količinu varijabilnosti.

STANJE U MORU SE OD 1995. GODINE JAKO POGORŠALO: ‘Više nema vremena za gubljenje, pa ostat ćemo bez riba!’

Temperaturni zapisi s dvaju najdubljih mjesta ukazali su na jasan trend zagrijavanja tijekom spomenutog desetljeća.

Na manjim dubinama od 1360 i 3535 metara temperature su oscilirale daleko više nego što su znanstvenici očekivali i premda su promjene bile nešto manje na još većim dubinama, njihov ukupni uzorak odgovara onome što se događa na površini oceana.

Even the nearly freezing waters at the bottom of the ocean are warming. Temperature records for the two deepest spots revealed a clear trend of warming between 2009-2019. Learn more: https://t.co/JZcCQEZSVg via @ScienceNews #OneOceanOnePlanet pic.twitter.com/AznTLgJ8pn

— DSCC (@DeepSeaConserve) October 22, 2020