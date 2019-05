ZA ŽENE KOJE BAŠ NE VOLE ORALNI SEKS – IZDRŽITE: Znanstvenici su otkrili nešto ključno vezano za vašu buduću djecu

Osnaživanjem majčine tolerancije na supstance iz tijela muškarca, roditelji fetusu daju bolje šanse za razvoj

Žene koje redovito pružaju muškarcu oralni seks u manjem su riziku od pobačaja, tvrde znanstvenici koji vjeruju da gutanje sperme osnažuje imunitet žene na način da fetusi rastu zdraviji.

Razlog za to leži u činjenici da ejakulat sadrži hormone i proteine iz tijela muškarca, koji mogu pomoći majci da izgradi toleranciju na različite rizike.

Izlaganje ženske vagine spermi također ima dobar učinak za parove koji žele napraviti dijete, no sperma se ipak bolje razgrađuje u probavnom sustavu, prenosi Daily Mail.

Veza između oralnog seksa i manjeg broja pobačaja

Istraživači sa Sveučilišta Leiden u Nizozemskoj testirali su svoju teoriju uspoređujući povijest trudnoća i oralnog seksa kod 234 žene. Utvrdili su da je njihova studija premalena da bi donijela dokaz da gutanje sperme vodi do nižeg postotka pobačaja. No, vjeruju da su rezultati do kojih su došli dovoljno jasni da sugeriraju vezu između oralnog seksa i manjeg broja pobačaja.

Studija je pokazala da su žene koje su imale češće pobačaje svojim partnerima rjeđe pružale užitak oralnog seksa. Dok je 73 posto žena u skupini onih koje nisu imale pobačaje oralno zadovoljavalo svoje muškarce, u skupini koja je doživjela pobačaj bilo je 57 posto onih koji praktiricaju oralni seks s partnerom.

Sjemena tekućina pozitivno utječe na trudnoću?

“Čini se da izloženost sjemenoj tekućini utječe na trudnoću u pozitivnom smislu. Naši rezultati sugeriraju vezu između manje oralnog seksa i pojave ponovnog pobačaja”, napisali su istraživači studije.

Osnaživanjem majčine tolerancije na supstance iz tijela muškarca, roditelji fetusu daju bolje šanse za razvoj. Prema teoriji znanstvenika, manje su šanse da organizam majke odbaci dijete i tako dovede do njegove smrti.

Istraživači navode kako su se prošla istraživanja previše oslanjala na izučavanje biologije majke, umjesto da obrate više pažnje na utjecaj tjelesnih tekućina muškarca.