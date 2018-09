OVO SU DOISTA UŽASNE OSOBE: Ljudi su podijelili svoje horor priče s podstanarima, ove su definitivno najgore koje smo dosad čuli

Čak i ako provjeravate potencijalne stanare preko poznanika i interneta, ove horor priče dokazuju da se nekad provuku i stvarno užasni ljudi

Stanodavci sa svih strana svijeta anonimno su podijelili svoja iskustva o najgorim stanarima na koje su imali nesreću naići, piše Daily Mail.

Jedan je opisao kako su otkrili ljudski izmet u pećnici nakon iseljenja, a drugi je zatekao 12 napuštenih mačaka nakon šte se njihova vlasnica iznenada odselila usred noći.

Treći je pak podijelio bizarnu priču o tome kako je bivša stanarka čekičem uništila zidove, jer je bila uvrjerena da se u njima nalaze mrtvi ljudi.

Evo izbora najšokantnijih priča:

1. Izbacili smo ženu jer nije plaćala stanarinu. Sirom iz spreja prekrila je svaki centimetar stropa.

2. Čistila sam stan za sljedećeg stanara i pronašla ljudski izmet u pećnici.

3. Dopustio sam stanaru da koristi moje rezervno vozilo kako bi s njim išao na posao. Nekoliko sati kasnije dobijem poziv iz policije da je kombi bio korišten u pokušaju krađe robe u vrijednosti od gotovo 4.500 kuna. Dobro da sam imao alibi!

4. Žena kojoj sam iznajmio stan čekićem je uništila zidove jer je bila uvjerena kako su u njima mrtvi ljudi.

5. Jedan je frajer nestao na 90 dana pa smo počistili njegov stan i stavili sve njegove stvari u kutije. Iznenada se pojavio, uzeo kutije i rekao “Hvala za pakiranje!”.

6. Ova se stanarka jednog ljeta odselila usred noći. Za sobom je ostavila 12 mačaka za koje nismo ni znali.

7. Zatekao sam stanare kad su uzimali kokain. I meni su ponudili.

8. Moj stanar nije plaćao stanarinu niti se javljao na telefon. Pa sam otišao i rekao to njegovoj mami. Od nje sam dobio novac za stanarinu. A stanar je odjednom počeo uzvraćati moje telefonske pozive.

9. Nakon što su stanari otišli u podrumu sam zatekao hrpu smeća. Unutar hrpe nalazilo se tijelo mrtvog psa.

10. Pokucao sam, ali nitko se nije javljao pa sam ušao i slučajno zatekao svog postarijeg stanara kako masturbira.

11. Moji su stanari potajno držali egzotične životinje i obojali cijeli stan u zebrin uzorak.

12. Iznajmio sam stan, a moja mi je stanarka upravo ponudila seksualne usluge u zamjenu za pola stanarine… U velikom sam iskušenju, ali me brine da bi ona to mogla iskoristiti da me nekako kasnije ucjenjuje.

13. Jedna od mojih stanarki upravo je jasno dala do znanja da će u zamjenu za zakašnjelu stanarinu ponuditi seks. Zašto je lakše pronaći seks nego stanare koji plaćaju na vrijeme?

14. Čovjek je kod nas unajmio glavnu spavaću sobu koja ima svoju vlastitu kupaonu. Većinom se držao po strani. Jednom sam ušao u njegovu kupaonicu da posudim WC papir i otkrio u kadi pun akvarij, zajedno s algama!

15. Imao sam stanara koji sav svoj izmet skrivao u sobi s peći.

16. Jednom dok sam radio za stambenu firmu nazvala me uznemirena stanarka govoreći kako joj je dosadilo kupiti prljave tampone svoje susjede iz njihovog dvorišta… Mislim… što?!?