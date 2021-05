ZA KIMBARA VIŠE NIJE BILO POMOĆI: Najstariji europski mužjak žirafe eutanaziran u bečkom ZOO-u

Bečki zoološki vrt jedan je od najstarijih u svijetu. Kada je 1752. godine izgrađen, bio je zapravo zvjerinjak careve privatne ‘kolekcije’ životinja sagrađen na zemljištu njegove ljetne palače Schönbrunn

Najstariji mužjak žirafe u europskim zoološkim vrtovima, Kimbar (28) eutanaziran je nakon snažnih bolova u zglobovima koje mu ni veterinari više ni na koji način nisu uspijevali ublažiti, priopćio je u subotu bečki zoološki vrt. “Žirafe rijetko dožive više od 20 godina i svima nam je bilo jasno da dan oproštaja može doći u bilo kojem trenutku. Ipak, izuzetno smo tužni”, rekla je glasnogovornica zoološkog vrta Johanna Bukovsky.

Kimbar je uskoro trebao navršiti 28 godina. Okotio se 1993. godine u zoološkom vrtu u Nizozemskoj, no u bečki je premješten kada je imao dvije godine u sklopu uzgojnog programa. Da bi mu olakšali muke, čuvari i njegovatelji Kimbaru su potkraj života sijeno kuhali na pari, povrće sjeckali na sitno, a ostalu hranu omekšavali na razne načine jer su mu zubi bili gotovo u potpunosti istrošeni.

Bukovsky je rekla da je Kimbar posebno uživao u četkanju dugoga vrata, trbuha i područja grudnog koša. Bečki zoološki vrt jedan je od najstarijih u svijetu. Kada je 1752. godine izgrađen, bio je zapravo zvjerinjak careve privatne ‘kolekcije’ životinja sagrađen na zemljištu njegove ljetne palače Schönbrunn. Za javnost je otvoren nakon nešto više od 25 godina kasnije, a posjetitelji su isprva onamo mogli doći nedjeljom poslijepodne.

Do 1820., bečki zoološki vrt mogao se pohvaliti impresivnim brojem raznih egzotičnih životinja, poput slonova, vukova, polarnih medvjeda, divljih mačaka, hijena i klokana, no najviše je uzbuđenja tadašnjim Bečanima donio dolazak prve žirafe u njihov zoo. U ljeto 1828. godine grad je s tolikim nestrpljenjem očekivao dolazak prve žirafe, da povjesničari pišu kako je grad zahvatila ‘žirafina groznica’. No za razliku od ostalih egzotičnih životinja zoološkog vrta, prvu žirafu u bečki zoo nije dovela austrijska ekspedicija, već je životinja bila dar države Egipat.

Bilo je to vrijeme kad se o žirafama toliko malo znalo da se u narodu vjerovalo kako je riječ o križancu leoparda i deve.