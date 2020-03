‘XO’ NE OZNAČAVA SAMO POLJUBAC, ZNATE LI UOPĆE ŠTO ŠALJETE? Nema šanse da pogodite, evo objašnjenja

U jednom trenutku to je postalo simboličnom praksom među ljudima, no kako je sve počelo?

U suvremenom dopisivanju mnogi parovi, ali i prijatelji, redovito koriste oznaku “XO” kada sugovorniku žele poslati poljubac. I druga strana također zna što to znači. No, kako je sve počelo?

Danas kruže različite teorije o tom univerzalnom simbolu za poljubac. Neki njegovu simboliku vide u tome što slovo X pomalo podsjeća na usne oblikovane u poljubac, drugi u tom znaku vide dvoja usta spojena u posljubac, dok treći paralelu povlače iz zvučnoga zapisa jer izgovor glasa X zvuči poput engleskoga izraza za poljubac – kiss.

No, činjenica je da simbol “X” u ovom značenju korijene vuče još iz Srednjega vijeka, kada većina ljudi nije znala čitati i pisati. “X” se iz toga razloga stavljao na dokumente umjesto potpisa i na to poljubac. Tako su ljudi iskazivali svoju iskrenost.

Temelj postoji i u kršćanstvu

“Nepismeni ljudi koristili su X za potpisivanje dokumenata. Običaj im je bio da na X stave i fizički poljubac”, otkrio je za Mashable Marcel Danesi, profesor antropologije na Sveučilištu u Torontu i autor knjige “The History of the Kiss! The Birth of Popular Culture, about his take on the tradition”.

Postoji i druga povijesna teorija, koju je također objasnio ovaj stručnjak za poljupce.

“X je oduvijek bio kršćanski simbol i to je prvo grčko slovo za ime Krista. Koliko znam, službena pisma u srednjovjekovnome razdoblju, pa i nakon toga, doslovno su bila zapečaćena slovom X u značenju ‘zapečaćen poljupcem vjere’, pretpostavljam”, pojasnio je Danesi.

‘XO’ nije samo poljubac

“Iz ove domene X je skočio u drugu, također označavajući ljubljenje, ali drugačiju vrstu ljubljenja – romantičnu, a ne religioznu. U jednom trenutku to je postalo simboličnom praksom među ljudima”, dodao je.

Najstarije pismeno korištenje slova X kao poljupca datira iz 1763. godine, a radi se o pismu prirodoslovca Gilberta Whitea. Britanski političar Winston Churchill također je slao takve poljupce u pismu koje je završavalo sa: “Molim, oprostite mi na lošem rukopisu, u užasnoj sam žurbi. Mnogo poljubaca. Xxx, WSC.”. Bilo je to 1894. godine.

Osim toga, ugledate li u poruci ili pismu slovo O, znajte da to znači “grlim”. Zaključak je: ako imate i X i O, to je u prijevodu – “ljubim i grlim”.