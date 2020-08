WHO OBJAVIO NOVU ODLUKU VEZANO ZA DJECU I ZAŠTITNE MASKE: Objavljeno od koje ih dobi preporučuju nositi

Manju djecu se ne bi trebalo tjerati da nose maske, pogotovo zato što ih ne mogu sama stavljati i skidati na pravi način, prema uputama koje su objavljene u petak navečer

Počevši od 12. godine, djeca bi trebala nositi maske svaki put kad ih nose i odrasli, primjerice u gužvama, kao alat borbe protiv covida-19, rekle su UN-ove zdravstvene i agencije za prava djece u uputama koje su pripremile vlastima.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i UN-ov dječji fond (UNICEF) općenito nisu preporučivale da djeca između 6 i 11 godina nose maske, no to bi se trebalo uzeti u obzir u područjima s intenzivnom stopom prijenosa virusa i u posebnim prilikama poput škola.

Međutim, postoje situacije kad maske mogu “značajno smetati procesu učenja i imati negativan utjecaj na važne školske aktivnosti”, rekli su međunarodni stručnjaci koji su skicirali upute.

Samo pod nadzorom?

Manju djecu se ne bi trebalo tjerati da nose maske, pogotovo zato što ih ne mogu sama stavljati i skidati na pravi način, prema uputama koje su objavljene u petak navečer.

Stručna skupina je rekla da bi djeca do pet godina trebala biti pod stalnim nadzorom ako bi nosila maske.

“Djecu bi također trebalo poslušati glede njihove percepcije i bilo kakvih problema po pitanju nošenja maske”, rekli su. Transparentni vizir nudi manju zaštitu od tkanine koja pokriva usta i nos, prema uputama.

Prema informacijama prikupljenim diljem svijeta, samo oko 1 do 7 posto svih slučajeva covida su djeca i mladi ispod 18 godina.

Suprotstavljena su istraživanja po pitanju toga nose li zaražena djeca manje, više ili jednaku količinu virusa u usporedbi s odraslima.