Nakon što su najavili izmjene korisnici su se pobunili, pa su iz Facebooka odgodili uvođe,emn a sada je prošao i taj rok

U siječnju WhatsApp, aplikacija u vlasništvu Facebooka podigla je mnogo prašine nakon što je najavila promjenu pravila privatnosti, iza koje se , među ostalim, krilo i dijeljenje telefonskog broja s Facebookom. Pritom, ne bi pomoglo ni „obično“ brisanje aplikacije, a svi koji ne bi pristali na nove uvjete u roku od mjesec dana, ne bi više mogli koristiti aplikaciju.

WHATSAPP USKORO PRISILJAVA KORISNIKE NA NEŠTO NEČUVENO: Nakon što pristanete na nove uvjete, neće pomoći ni ako ga obrišete

Nakon prosvjeda korisnika, WhatsApp se pravdao kako je riječ u „uobičajenoj proceduri“ i uvjeravao korisnike kako su njihove poruke i razgovori sigurni te kako su „posvećeni očuvanju privatnosti“, no nakon drastičnog odljeva korisnika, ipak su popustili i odgodili uvođenje promjena do 15. svibnja.

NAKON NASTALE PANIKE, WHATSAPP SE OPRAVDAVA: ‘Želimo razjasniti neke glasine…’, korisnici nisu zadovoljni: ‘Sad ste još sumnjiviji!’

No to je samo odgodilo problem. Sada, kako prenosi Zimo, iz WhatssAppa su poručili kako će aplikaciju moći nastaviti koristiti i oni koji ne prihvate nova pravila, ali će ih “podsjećati” na to da su nova pravila stupila na snagu i da ih treba prihvatiti.

‘Podsjetnik će postati uporan’

“Nitko neće izgubiti pristup svom računu na WhatsAppu 15. svibnja zbog ovih ažuriranja pravila korištenja. Posljednjih nekoliko tjedana prikazivali smo obavijest u WhatsAppu koja daje više informacija o updateu. Nakon što smo svima dali dovoljno vremena da pregledaju nova pravila, nastavit ćemo podsjećati one koji ih nisu imali prilike pregledati i prihvatiti. Kad prođe još nekoliko tjedana, podsjetnik će postati uporan,” stoji na WhatsAppovim stranicama.

Pojašnjavaju da će nakon toga funkcionalnost aplikacije postati ograničena dok korisnici ne prihvate nova pravila, ali i ističu kako se to neće dogoditi svima u isto vrijeme.

Postupno ograničavanje usluga

Nećete moći pristupiti svojim razgovorima, ali ćete se moći javiti na dolazne telefonske i videopozive. Ako imate uključene obavijesti, moći ćete kliknuti na njih kako biste pročitali ili odgovorili na poruku te uzvratili propušteni poziv. Nakon nekoliko tjedana ograničene funkcionalnosti više nećete moći prihvatiti dolazne pozive ili vidjeti obavijesti i WhatsApp će prestati primati poruke ili pozive na vašem telefonu, stoji u obavijesti.

Napominju kako neće brisati račune onima koji ne prihvate nova pravila, a funkcionalnost će se vratiti onog trenutka kad korisnik prihvati nova pravila. Podsjetimo, iz Facebooka tvrde kako se nova pravila odnose prvenstveno na tvrtke koje koriste WhatsApp za komunikaciju s korisnicima i omogućit će im dijeljenje podataka s Facebookom.

Ažuriranje ne mijenja prakse razmjene podataka WhatsAppa s Facebookom i ne utječe na to kako ljudi privatno komuniciraju s prijateljima ili obitelji ma gdje bili u svijetu. WhatsApp ostaje duboko predan zaštiti privatnosti korisnika. O tim promjenama izravno komuniciramo s korisnicima preko WhatsAppa kako bismo imali vremena za pregled novih pravila tijekom sljedećih mjesec dana, odgovorili su u siječnju iz WhatsAppa za Novu TV prije no što su ipak odlučili odgoditi uvođenje novih pravila do 15. svibnja.

Također, treba napomenuti kako su pravila za korisnike u EU-u (pa tako i u Hrvatskoj), nešto drugačija i daju im više kontrole nad njihovim podacima (zahvaljujući GDPR-u).