VREMENSKE (NE)PRILIKE VIŠE NISU IZGOVOR ZA LJENČARENJE: Ovo je vaš novi saveznik u postizanju tijela iz snova

Upisi u škole trčanja su u tijeku, a ako ste trkač početnik ili se ne možete motivirati, one su najbolje rješenje. U većini škola za trčanje treninzi počinju u ožujku, traju od 45 do 60 minuta, održavaju se dva do tri puta tjedno, a cijena mjesečne članarine iznosi od 150 do 200 kuna. No trenirati možete i besplatno ako se pridružite adidas runners zajednici, gdje vas također očekuje stručno vodstvo trenera-kineziologa, individualne preporuke, treninzi snage, savjeti o prehrani.

U tenisice se isplati uložiti

Nakon odabira s kim i gdje ćete trčati, slijedi odabir opreme koja je itekako važan čimbenik uspješnog treninga trčanja. Najvažnije je odabrati adekvatne tenisice u koje se doista isplati uložiti jer štite nogu od ozljeda, ali i omogućuju pozitivno trkačko iskustvo. Za odabir tenisica za trčanje važna je težina trkača, tip i oblik stopala te ritam treninga (koliko kilometara namjeravate trčati tjedno). Teži trkači trebaju modele s većim ublažavanjem i stabilnije modele. Važan je i spol jer žene imaju drukčiju mehaniku kretanja od muškaraca i drukčiji oblik stopala.

Najbolja tenisica za trčanje ikad

Prosurfate li internetom ili se raspitate kod profesionalnih trkača i trenera, većina će vam reći kako su adidas UltraBOOST najbolje tenisice za trčanje ikad. Model je to koji je donio doista revoluciju u proizvodnju tenisica BOOST tehnologijom za povrat energije. Zahvaljujući BOOST tehnologiji i posebnom dizajnu stražnjeg dijela tenisice koji prati prirodan pokret stopala, tijekom trčanja je povećana udobnost neovisno o dužini staze ili podlozi. Udobnosti, ali i stabilnosti stopala pridonosi i PrimeKnit materijal koji se potpuno prilagođava stopalu trkača i omogućava rastezanje na dijelovima gdje je to potrebno.

Potplat tenisica izrađen je od Continental gumene podloge uz koji se može trčati na raznim terenima bez straha od loših vremenskih uvjeta. Na novim modelima ventilacijski otvori nalaze se na gornjem dijelu tenisice pokrivajući glavne zone znojenja. Unaprijeđena PrimeKnit značajka trkačima jamči savršeno pristajanje uz nogu, a Fit Counter tehnologija integrirana u petu tenisice smanjuje pritisak na Ahilovu tetivu te omogućuje potpunu slobodu pokreta. U tenisicama se nalazi i BOOST materijal od energetskih kapsula koji pruža veći povrat energije od bilo kojeg standardnog materijala

Kakvu majicu i hlače za trčanje odabrati

Majice, tajice i ostalu opremu važno je prilagoditi sezoni, a kupnja odjeće za trčanje treba biti promišljena. Važno je da je odjeća u kojoj trčite udobna i prozračna. Najbolje je kupiti odjevne predmete od tehnološki naprednih materijala koji ne zadržavaju znoj i koji se lako suše. Također pazite da vam odjeća veličinom savršeno odgovara. Pamučne majice ili hlačice treba izbjegavati jer ne omogućavaju vašoj koži da diše dok trčite. Za majice je važno da su izrađene od lagane, prozračne tkanine s rastezljivom mrežom oko ruku koja vam omogućava prirodno kretanje tijekom vježbanja. Primjerice, adidas Climachill odjeća za trčanje izrađena je pomoću Climachill tehnologije koja prenosi toplinu i vlagu izravno kroz površinu hlačica. Znoj u kontaktu s vanjskim zrakom isparava, a koža se suši i hladi.

Kakav top, šuškavac i čarape

Važno je da top osigurava odličnu podršku grudima – ne bi smio biti prevelik jer onda neće čvrsto držati grudi uz vaše tijelo, ali niti premalen jer će vas stezati i biti neudoban. Model adidasa Top SN Racer Bra je odličan izbor zbog svoje udobnosti. Sadrži ClimaCool tehnologiju koja nudi vrhunsku prozračnost. Za šuškavac je važno da bude lagan za nositi, izrađen od ultralakih materijala i da ne propušta vodu. Čarape također trebaju biti od sintetičkih materijala te sa što manje šavova kako ne bi iritirale stopalo i stvarale žuljeve. Čarape trebaju savršeno pristajati uz stopalo tako da se za vrijeme trčanja niti ne osjete; ne smiju biti prevelike niti premale i ne smiju ‘putovati’ po tenisicama.

