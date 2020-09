VJERUJTE, OVO ŽELITE ZNATI AKO TRAŽITE POSAO; Direktoru pukao film: ‘Evo zašto sam 97 posto molbi bacio u smeće’

Zaprimio je 183 molbe, ali samo šest njih uzeo je u obzir. Kada je otkrio zašto, preostalih 177 kandidata vjerojatno je lupalo glavom o zid

Vlasnik tvrtke koja nudi mrežne usluge javno je posramio stotine kandidata koji su se prijavili za posao – nakon što se čak 97 posto njih nije držalo osnovnih smjernica koje je napisao u oglasu, prenosi Daily Mail.

Ryan Irving (36) iz Velike Britanije na LinkedInu je podijelio ljutitu objavu u kojoj kritizira svoje nesuđene zaposlenike. Naime, on je postavio oglas za posao u kojemu je ponudio godišnju plaću od 12.000 funti (oko 98.000 kuna), a u kojemu je od ljudi koji se prijavljuju zatražio da umjesto slanja životopisa odgovore na nekoliko jednostavnih pitanja.

Otkrio je da mu se ukupno 183 ljudi prijavilo, a samo njih šestero je pažljivo pročitalo oglas i učinilo kako je navedeno. Svi ostali bili su automatski odbijeni.

Nije dovoljno dobro

“Molim ljude koji traže posao da pažljivo čitaju oglase. Nedavno smo objavili oglas za posao na koji se javilo 183 ljudi, što nije čudo u trenutačnoj ekonomskoj situaciji. U oglasu smo potencijalne zaposlenike zamolili da odgovore na neka jednostavna pitanja umjesto da pošalju životopis. Znate li koliko je ljudi to učinilo? Šestero”, napisao je on.

U nastavku je objasnio kako smatra da to nije u redu u vrijeme kada je toliko ljudi nezaposleno.

“U vrijeme visoke nezaposlenosti i malo prilika za posao ovo nije dovoljno dobro. Vjerojatno se brojni potencijalni zaposlenici automatski javljaju na sve oglase i ja mogu razumjeti taj mentalitet, ali to ne funkcionira. Morali smo u startu odbiti 177 ljudi jer se nisu potrudili pročitati oglas do kraja. Nije me briga imate li četiri diplome i 20 godina radnoga iskustva. Ako ne možete pratiti jednostavne upute, to nije dobar početak”, kazao je Irving.

Je li pretjerao?

Neki korisnici LinkedIna složili su se s njime, dok su drugi smatrali da mladi direktor ipak pretjeruje.

“Zašto ne biste pročitali oglas do kraja? To mi se čini ludo. Ako vas zbilja zanima to radno mjesto, želite saznati svaki detalj o njemu. Površno čitanje ne pokazuje baš entuzijazam”, glasio je jedan od komentara.

“Možda bi umjesto patroniziranja mogao malo drugačije reagirati. Vjerujem da si imao dobru namjeru, ali to je licemjerno”, nije se složio drugi korisnik.