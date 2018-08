VJENČALI SE ISPOD MOSTA NAKON 30 GODINA LJUBAVI: Beskućnici imali pravu svadbu zahvaljujući dobrim ljudima

“Oni zaslužuju da se se osjećaju i izgledaju lijepo”, rekla je Jill Jeftha koja je i donirala vjenčanicu.

Nakon 30 godina ljubavi, dvoje beskućnika reklo je ‘da’ na romantičnoj ceremoniji ispod mosta.

Llewellyn Jeneker i Cecilia Absolom rekli su ‘da’ u Cape Townu uz gotovo 100 uzvanika među kojima su bili i drugi štićenici skloništa.

Ceremoniju je vodio pastor Manuel Benans, a na ceremoniji je bio i njihov 12-godišni sin – Dylan. Gradski odbor je sa ženom po imenu Jill Jeftha odlučio je pomoći da se ovom paru ostvare snovi te da zaplešu uz legendarnu pjesmu ‘Save the Last Dance to Me’ – a njihov plan pretvorio se u stvarnost na najbolji mogući način.

“Oni zaslužuju da se se osjećaju i izgledaju lijepo”, rekla je Jill Jeftha, koja je i donirala vjenčanicu, za Mirror.

Mladenka nije mogla sakriti svoje oduševljenje kada je ugledala haljinu, a mladoženja je za svoju suprugu rekao kako izgleda jednostavno ‘očaravajuće’. Oboje se nadaju kako će imati vlastiti dom u kojem bi mogli živjeti sretno sa svojim sinom.