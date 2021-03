VIZAŽISTICA MIHAELA MIKLIĆ: ‘Hrvatice su prilično vješte u šminkanju, a ako žene mogu igrati nogomet, mogu se i muškarci šminkati’

‘Hrvatice su prilično vješte u šminkanju, no najčešće greške koje uočavam su krive boje pudera, predebeli slojevi maskare, krivi odabir rumenila, odnosno previše rumenila’, kaže vižazistica Mihaela Miklić

Mihaela Miklić jedna je od najangažiranijih domaćih vizažistica. Iza nje je cijeli niz projekata koje je odradila, a najveći dio karijere odradila je kao televizijska šminkerica. Pred njezin kist stale su brojne poznate Hrvatice, ali i svjetske zvijezde, a kada je njezin rad u pitanju pohvale stižu sa svih strana.

Mihaela je poznata kao majstorica svojeg zanata i stoga često primjećuje greške koje Hrvatice čine kada je šminkanje u pitanju.

Greške kod šminkanja

„Hrvatice su prilično vješte u šminkanju, no najčešće greške koje uočavam su krive boje pudera, predebeli slojevi maskare, krivi odabir rumenila, odnosno previše rumenila. Prilikom kupovine pudera često sugestije prodavačica u parfumerijama da se puder isprobava na ruci nije ispravan. Kako biste odabrali najbolju nijansu pudera nabolje ga je staviti na vrat, pa po tome procijeniti je li se nijanse vrata i lica poklapaju“, otkriva Mihaela Miklić koja posao vizažistice obavlja već gotovo dva desetljeća, a osim brojnih televizijskih projekata iza ove stručnjakinje stoje i brojne mladenke koje je uređivala povodom njihova vjenčanja.

Svoje umijeće pokazala je i na licima poznatih dama poput Tereze Kesovije, Nine Badrić, Marijane Batinić, Sanje Milanović, Jadranke Kosor ali i na svjetskim facama kao što su Rose Williams i Alan Cumming. Šminkala je i Stipu Mesića, Ivu Josipovića te Zorana Milanovića, a kada je muška šminka u pitanju Mihaela ima jasan stav.

„Televizijska šminka ne poznaje spol. Normalno je da se šminkate za potrebe televizijskog nastupa, ali muškarci sve češće šminku koriste i privatno. Ne vidim razlog da se muškarci ne bi šminkali. Ako žene mogu igrati nogomet, mogu se i muškarci šminkati“, govori vizažistica.

Škola šminkanja

Mihaela tvrdi i kako šminka nije štetna za lice ukoliko se koriste kvalitetni proizvodi. Make up je postao dio skincare rutine. Mihaela izdvaja mineralne pudere koji ujedno i njeguju kožu. Naravno da svako pretjerivanje u šminkanju može odmoći našem licu, zato je potrebno imati adekvatnu pripremu lica za šminkanje i njegu nakon skidanja šminke. Svakako je važno koristiti sredstva za čišćenje lica jer ona igraju veliku ulogu u zaštiti lica.

Nakon 19 godina rada, Mihaela je odlučila pokrenuti i svoju školu šminkanja. Osim budućih make up artista, podučavat će i žene koje žele naučiti šminkati same sebe. Škola za buduće vizažiste radit će individualno, a to uključuje 40 individualnih sati 1 na 1, kao i rad na različitim modelima i svim tipovima lica. Sve će se raditi s kvalitetnim proizvodima, a polaznici će na kraju dobiti certifikat.

„Za kraj edukacije osigurat ću polaznicima šminkanje jedne poznate osobe, te profesionalnog fotografa koji će njihov završni rad fotografirati. Termine ću prilagoditi polaznicima. Naravno, po dogovoru idem i na lokacije, već imam upite i za druge gradove no to će biti moguće ukoliko mi vrijeme to dozvoli. Školu sam otvorila u zagrebačkim Gajnicama, a svi zainteresirani mogu mi se javiti preko društvenih mreža Facebook i Instagram“, govori Mihaela Miklić koja je nedavno bila i na usavršavanju za microblading, odnosno tehnike tetoviranja obrva.

Trendovi u šminkanju stalno se mijenjaju, a sve smo češće svjedoci kako je individualizam najpopularniji. Tome su dakako kumovale društvene mreže koje diktiraju trendove no važno je reći kako se šminka uvijek treba prilagoditi obliku licu te odjeći koju nosimo. Ona je završna točna kojom svoj izgled možemo učiniti savršenim, ali i suprotno od toga ukoliko nismo baš vični šminkanju ili nemamo dovoljno znanja.