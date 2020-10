VIŠE SE NEĆEMO CIJEPITI IGLAMA? Stižu nova cjepiva, ciljaju na virus u početnoj točki napada; evo kako ćemo ih dobivati

Za cjepiva koja se raspršuju u nos ili se inhaliraju na usta neće biti potrebne igle, mogla bi biti učinkovitija, pa čak i lakša za proširiti po svijetu

Cjepiva protiv novog koronavirusa koja su pri kraju testiranja i najbliža dobivanju odobrenja, dizajnirana su za ubrizgavanje u ruku. Međutim, istraživači razmatraju mogućnost dobivanja bolje zaštite putem cjepiva koje se bori protiv virusa na mjestu gdje napada – nosu i ustima. Naime, znanstvenici se nadaju da će izazvati superiorni imunološki odgovor inhalacijskim cjepivima koja izravno ciljaju stanice dišnih putova koja su meta napada virusa, piše Bloomberg.

Alternativa uobičajenim ubrizgavanjima, raspršenim i inhalacijskim imunizacijama koja se razvijaju u SAD-u, Britaniji i Hong Kongu, mogla bi igrati važnu ulogu u pomaganju društvu da izbjegne ograničenja koja su dovela do udara na gospodarstva i odvijanje svakodnevnog života. Među njihovim ciljevima je spriječiti rast patogena u nosu koji je točka iz koje se patogen može proširiti na ostatak tijela i na druge ljude.

Jedinstvene značajke

Proizvođači cjepiva koja se udišu računaju na neke jedinstvene značajke pluća, nosa i grla, koji su prekriveni sluznicom. To tkivo sadrži visoku razinu imunoloških proteina, nazvanih IgA, koji pružaju bolju zaštitu od respiratornih virusa.

Aktiviranjem tih oružja imuniteta, teoretiziraju znanstvenici, moglo bi se zaštititi područja koja se nalaze dublje u plućima gdje SARS-CoV-2 nanosi najveću štetu. Također bi mogla poboljšati šanse cjepiva u blokiranju prijenos.

“Prva generacija cjepiva vjerojatno će zaštititi puno ljudi”, rekao je Michael Diamond, specijalist za zarazne bolesti sa Sveučilišta Washington u St. Louisu. „Ali mislim da će cjepiva druge i treće generacije – a možda će intranazalna cjepiva biti ključna komponenta ovoga – u konačnici biti potrebna. U suprotnom, i dalje ćemo imati prijenos u zajednici.”

Praktične prednosti

Cjepiva koja se raspršuju u nos ili se udišu mogu imati druge praktične koristi. Igle nisu potrebne, ne treba ih čuvati i prevoziti na niskim temperaturama, a mogu smanjiti potrebu za zdravstvenim radnicima pri aplikaciji.

“Kad razmišljate o pokušaju isporuke po cijelom svijetu, ako ne trebate cjepivo koje se ubrizgava, suradnja raste, jer ljudi ne vole primanje injekcija”, kaže Frances Lund sa sveučilišta u Alabami u Birminghamu, imunologinja koji radi s biotehnološkom tvrtkom Altimmune Inc. na ranoj fazi nazalne inokulacije. “Drugo, razina stručnosti potrebna za primjenu tog cjepiva znatno je drugačija”, dodaje.

“Ovo je virus koji se prenosi kroz vaš respiratorni trakt, pa ako želite cjepivo koje će stvarno spriječiti infekciju i daljnji prijenos, želite odgovor antitijela u nosu, u plućima. Najučinkovitiji način da se to izazove je cijepljenje tim putem”, rekao je Robin Shattock, specijalist za zarazne bolesti s Imperial Collegea. “Ne znamo hoće li to dobro funkcionirati, ali ako bude, onda bi to moglo biti vrlo važno”, ističe.

Istraživači u Hong Kongu ciljaju na intranazalno cjepivo koje bi istovremeno nudilo zaštitu i protiv gripe i protiv Covid-19. Prva faza testova na ljudima započet će sljedeći mjesec, rekao je Yuen Kwok-Yung, stručnjak za zarazne bolesti na odsjeku za mikrobiologiju Sveučilišta u Hong Kongu. Međutim, pitanja trajnosti nazalnih cjepiva tek se trebaju riješiti i u ranoj su fazi.

