VIŠE NIKADA SVOJEM PSU NEĆETE DATI DA JEDE MESO S ROŠTILJA: Ne dajte da vas slome te okice, razlog je strašno važan

Svaki vlasnik psa koji je ikad priredio roštilj zna koliko njegov ljubimac gori od želje da se pridruži uživanju u tim mirišljavim kobasicama, rebarcima ili odrescima.

No morate ostati nepokolebljivi: ta hrana često je vrlo slana i začinjena mnoštvom začina koji nisu za pse. Sol posebno iritira pseći želudac i opterećuje njegovo srce i bubrege – za starije pse s kroničnim bolestima to može biti i fatalno.

Luk i češnjak negativno utječu na pseće eritorcite – pa ih držite daleko od mariniranog mesa.

Nemojte im davati ostatke

Davati psima ostatke također nije dobra ideja jer se kosti s roštilja mogu prelomiti u želucu i izavati ozljede.

Psi to ne znaju intuitivno i mogu posegnuti za mesom dok je još zapakirano. To također može biti vrlo opasno jer gutanje plastike može dovesti do opstrukcije probavnog sustava.

Stoga prije nego što vam drugi puta dođu gosti na roštilj nemojte ih zaboraviti upozoriti da ne daju psima ništa sa stola, već da, ako žele, donesu pseće poslastice.