VIRUS NIKOGA NE ŠTEDI: Djeca mjesecima nose simptome Covida, roditelji očajni: ‘Osip, proljev, umor…ne znamo koliko će ovo trajati’

Indiana Evans je 14-godišnja perspektivna mlada pjesačica iz Hertfordshira u južnoj Engleskoj te je prije pandemije koronavirusa vježbala ples i do 16 sati dnevno. Tinejdžerica se krajem ožujka razboljela i počela kašljati, a budući da nije imala drugih simptoma koronavirusa, njezini roditelji su, u skladu s uputama vlade, dva tjedna su Indianu držali kod kuće. Njezina majka Jane Evans ispričala je za CNN da 14-godišnjakinja nije bila dovoljno bolesna za hospitalizaciju.

Usprkos bolesti, Indiana je planirala audiciju za prestižnu plesnu školu, a sada jedva da se može pomaknuti o otići do dućana. Kao i mnogi drugi koji su se razboljeli na početku pandemije u Velikoj Britaniji, djevojčica nikada nije testirana na koronavirus. Međutim, njezina majka tvrdi da su liječnici mladoj Britanki dijagnosticirali post-virusni umor poslije Covida. Indiana je samo jedna od velikog broja djece koja, čini se, pate od simptoma povezanih s koronavirusom i to mjesecima nakon što su se razboljeli. To su pokazali podaci kojima raspolažu njihovi roditelji.

Zabrinjavajuća situacija zbog skorašnjeg povratka u školu

Zbog nedovodovoljnog poznavanja virusa, još uvijek se ne zna koji bi bio dugoročni utjecaj Covida na djecu. Roditelji čija se djeca već nekoliko tjedana bore protiv raznih simptoma kao što su umor, zadihanost, bolovi u prsima, proljev i “Covid nožni prsti”, kažu kako je na raspolaganju malo informacija koje bi mogle pomoći da se djeca oporave. S obzirom na skori povratak djece u škole, situacija je još više zabrinjavajuća.

Iako su simptomi korone općenito blaži kod djece nego kod odraslih, s mnogo manjom vjerojatnošću da će im trebati hospitalizacija, virus i dalje može predstavljati rizik za zdravlje djece, naglasio je dr. Anthony Fauci, ravnatelj Američkog Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti (NIAID). Nekolicina ih je čak umrla.

Uz to, maleni udio djece i tinejdžera hospitaliziran je u SAD-u, Velikoj Britaniji, Italiji i drugdje s rijetkim stanjem koje je kod djece poznato kao višesistemski upalni sindrom ili MIS-C, potencijalnom komplikacijom nakon Covid-19 infekcije.

Znače li kasni simptomi bolesti kod djece da je virus evoluirao?

Stanje tinejdžerice Indiane činilo se bolje nakon tjedan dana, no njezina majka za CNN kaže da se 10 dana kasnije počela osjećati iscrpljeno. Na početku, djevojčica je pokušavala ići u korak sa školskim obavezama i plesom, no u međuvremenu su joj se pogoršali simptomi.

Sljedećih je dana Indiana počela patiti od migrena i vidjevši bljeskajuća svjetla. “Lice joj je sve nabreklo, oči su joj se nabrekle, dobila je osip po cijelom tijelu”, rekla je Evans. Majka se obratila liječniku nakon što je Indiana počela dobivati ​​bolove u prsima i palpitacije, ali rečeno joj je se kći samo treba odmoriti. Na kraju je Indiana upućena na bolničke testove kako bi se isključili ostali problemi. “Svi su se rezultati vratili apsolutno u redu, ništa nije bilo istaknuto na rendgenu prsnog koša ili krvnim pretragama”, rekla je majka.

Djevojčica će ubrzo započeti s jednim rehabilitacijskim programima radi disanja i jačanja mišića. Majka je u neizvjesnosti jer ne zna što čeka njezino dijete koje je bilo izuzetno aktivno i vrlo zdravo na jesen kada krene škola.

“Po našem iskustvu to se čini evolucijom. Virus se u tijelu razvija od jedne do druge stvari. U redu ste, a onda se dogodi nešto drugo”, rekla je Evans. “Toliko je nepoznatog. Ne znamo koliko će to trajati, ne znamo što će se dogoditi ako počne ponovno vježbati.”

Evans, kao i drugi roditelji koji vjeruju da njihova djeca trpe dugotrajne posljedice koronavirusa, također je zabrinuta da bi se Indiani mogla uskratiti zdravstvenu podršku jer nije imala pozitivan test.

Velik broj djece u sličnoj situaciji

Birgit, iz istočnog Sussexa na jugoistoku Engleske, rekla je da je njezin prethodno aktivni 7-godišnji sin još uvijek umoran, da je smršavio i da ne može daleko pobjeći bez da se ne zadiše i to četiri mjeseca nakon zaraze Covidom. Ona i neki drugi pojedinci u CNN-ovom članku zatražili su da se samo djelomično identificiraju iz razloga zaštite privatnosti. Birgit je rekla da su se njezin suprug i njihov sin razboljeli sredinom ožujka i da se svi još uvijek oporavljaju. “To je bio ringišpil za cijelu obitelj”, rekla je Birgit.

Simptomi njezina sina započeli su s temperaturom, proljevom i konjuktivitisom. Majka kaže da je imao mrlju na koži i postao je prilično neuredan. Tijekom sljedećih nekoliko tjedana imao je pravi gubitak apetita, kakav još uvijek ima te je postao plačljiv, dok je prije bio nasmijan i aktivan dječak. Njegovi simptomi, koji su bili povremeni, uključivali su i umor i probleme s gutanjem, rekla je majka koja je također zabrinuta za emocionalno stanje svog sina.

U jednom trenutku su, kako je rekla, stvari postale toliko loše da su ona i njen suprug sastavili pravni dokument o skrbi o svom sinu ako oboje budu hospitalizirani ili još gore. Birgit je rekla da je dobila malu podršku svog liječnika opće prakse ili savjetodavne službe Nacionalne zdravstvene službe. Nitko u obitelji nije bio testiran, iako su joj liječnici rekli da vjeruju da ima Covid-19, a u pismu kojim ju udaljavaju s posla stoji da je vjerojatno Covid-19, rekla je.

Majka kaže da nije sigurna što treba učiniti u slučaju svog sina jer uputa je zaista malo. Charlotte iz Buckinghamshira, u južnoj Engleskoj, također vjeruje da je njezin sin pretrpio dugotrajne posljedice Covid-19, iako se sada izgleda potpuno oporavio. Freddie (10) razbolio se u ožujku te su mu dali inhalator i steroide nakon što je kašljao i imao problema s disanjem, rekla je majka Oporavio se za otprilike tjedan dana, ali tada je dobio osip, praćen proljevom koji je trajao nekoliko tjedana. Charlotte je imala negativan test na antitijela, ali njezin sin nije testiran, rekla je i dodala da su njegovi simptomi slični njezinima.

‘Teško je znati što se događa s djecom koja nisu hospitalizirana’

Istraživači su do sada usredotočili pažnju na mali broj djece koja su hospitalizirana sa sindromom sustavnog upalnog odgovora (SIRS), a ne na one koje pate od zaostalih simptoma nakon sumnje na izloženost koronavirusu. Dr. Nathalie MacDermott, predavačica Nacionalnog instituta za zdravstvena istraživanja pri King’s College Londonu i liječnica londonske bolnice, rekla je za CNN da je vidjela više slučajeva djece oboljele od SIRS-a nego akutne Covid respiratorne bolesti.

“Trenutno nema konkretnih podataka koji su objavljeni u vezi s djecom i dugoročnim problemima, ali to je zato što smo još uvijek neupoznati potpuno s virusom i djeca nisu bila tako loše pogođena”, rekao je MacDermott. Pored toga, zbog relativno malog broja uključene djece, možda će trebati proučavati djecu u više zemalja, rekla je. “Sigurno je da djeca mogu imati probleme poput odraslih, poput dugotrajnog umora”, rekla je. “Iz kliničke perspektive samo stvarno vidimo tu djecu koja su primljena u bolnicu, tako da je vrlo teško znati što se događa u zajednici.”

MacDermott je preporučila roditeljima djece sa “značajnim trenutnim simptomima” da potraže pomoć preko pružatelja primarne zdravstvene zaštite kako bi se osiguralo da se drugi mogući osnovni uvjeti ne propusti.

