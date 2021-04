VIRALNI PORNIĆ MOGAO BI JE STRPATI U ZATVOR: Policija traži manekenku jer je bludničila – na ‘svetom’ mjestu

Ako bi za to bili proglašeni krivima, akterima bi mogla biti izrečena maksimalna kazna do dvije godine i osam mjeseci zatvora

Ruskoj manekenki prijeti do dvije godine zatvora nakon što je navodno sudjelovala u snimanju filma za odrasle na vrhu svetog vulkana na indonezijskom otoku Baliju. Video je prenesen prošle godine i imao je oko 1,2 milijuna pregleda kada je naposljetku uklonjen jer su lokalni stanovnici saznali za to i postali vrlo uznemireni.

Isječak, u kojem žena izvodi različite seksualne činove u ulozi turističkog vodiča, od tada je uklonjen s Pornhuba, gdje je cijelo vrijeme prije toga bio pravi hit prema gledanosti. Prema pisanju portala Coconuts, potvrđeno je da je video snimljen na pješačkoj stazi planine Batur.

BIZARNA ISKUSTVA STRIPTIZETA: ‘Masno mi je plaćao da mu gazim testise štiklama…; Spavala sam s tatinim najboljim prijateljem’

FETIŠISTI NA APARATIMA: Seks klub u koji je zalazila Gwyneth Paltrow organizira orgije pod maskama. Ponuda – boli glava!

Yep, that viral porn video was indeed taken at #Bali's sacred Mount Batur. https://t.co/orDrdv8Z5p — Coconuts (@coconuts) April 22, 2021

Aktere traže po Indoneziji

Citirali su šefa policijske stanice Bangli Gustija Agung Dhana Aryawana, koji je rekao: “Naš je policajac pronašao mjesto, točno uz planinarsku stazu planine Batur, malo iznad hrama Pasar Agung. Koordiniramo se s imigracijskom kako bismo saznali jesu li dotični ljudi još uvijek na Baliju ili ne.”

Iako je vrlo vjerojatno da akteri više nisu u Indoneziji, s obzirom na to da je dotična žena Ruskinja, ako se utvrdi da su još uvijek u zemlji, mogli bi biti optuženi prema indonezijskom kaznenom zakonu za javnu nepristojnost. Ako bi za to bili proglašeni krivima, mogla bi im biti izrečena maksimalna kazna do dvije godine i osam mjeseci zatvora.

Ovaj najnoviji incident dogodio se samo dva tjedna nakon što je skupini manekenki zabranjen pristup Dubaiju jer su pozirale gole na balkonu. Skupina ukrajinskih žena deportirana je nakon što je provela devet dana u zatvoru zbog toga nedopuštenog čina.