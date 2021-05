VIRALAN VIDEO: Volonterka Crvenog križa zagrlila uplakanog migranta iz Maroka, sad je vrijeđa vojska kretena

Fotografija mlade volonterke Crvenog križa koja grli uplakanog senegalskog migranta u trenutku kada je došao na kopno obišla je svijet.

Naime, tijekom ponedjeljka i utorka, u španjolsku enklavu Ceutu na sjeveru Afrike iz Maroka je plivajući ušlo oko 8000 migranata.

Luna Reyes, 20-godišnja volonterka, na plaži sa španjolske strane žičane ograde dala je bočicu vode uplakanom afričkom emigrantu.

“Plakao je, ispružila sam ruku i zagrlio me. Držao se za mene, taj zagrljaj bio mu je nešto poput pojasa za spašavanje”, rekla je djevojka za španjolsku televiziju RTVE.

“Migrant je plakao držeći ruku svog prijatelja koji je bio u nesvijesti. Uplašio se da je mrtav. Govorio mi je nešto na francuskom, nisam razumjela ništa, no prstima je nešto nabrajao. Uvjerena sam kako je brojio prijatelje koje je izgubio tijekom putovanja do ovdje”, dodala je.

Volonterka je izjavila kako se osjeća krivom što nije mogla spriječiti da emigranta vrate preko granice u Maroko.

Nekoliko sati nakon što je fotografija postala viralna, Luna je morala zaključati svoje profile na društvenim mrežama jer su ju počeli napadati pristaše krajnje desnice.

“Vidjeli su da mi je dečko tamnoput i nisu me prestali vrijeđati te pisati užasne, rasističke komentare”, izjavila je volonterka. Kako se proširila vijest o verbalnom nasilju nad Lunom, društvenim mrežama proširio se hashtag #GraciasLuna (Hvala ti, Luna) uz koji su joj tisuće ljudi pisali poruke podrške.

“Hvala ti, Luna, jer si cijelom svijetu pokazala kako izgleda humanost”, poručio je Jagan Chapagain, glavni tajnik međunarodne Federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Luna represents our very best.

I couldn't be more proud of her and the millions of Red Cross and Red Crescent volunteers.#GraciasLuna, for shining a light. Gracias Luna, for showing the world what humanity looks like. https://t.co/hsAJM23G0U

— Jagan Chapagain (@jagan_chapagain) May 20, 2021