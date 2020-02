JESTE LI VI JEDNI OD ONIH KOJI NE DAJU BAKŠIŠ DOSTAVLJAČIMA? Jedan od njih otkrio je kako se osvećuju takvima

Priznanje dostavljača pizze podijelilo je korisnike Reddita

Nekakvo nepisano pravilo je da se dostavljačima hrane ostavlja barem simbolična napojnica, budući da rade dosta nezahvalan posao za malu plaću. To da vam netko na vrata donese vruću pizzu svakako jest luksuz, iako smo gotovo svi na njega navikli.

Iako će većina ljudi u restoranu ostaviti napojnicu, modernizirano plaćanje karticama unaprijed te nedostatak gotovine u kući za dostavljače znači ništa od bakšiša.

No, kad čujete kako se jedan restoran osvećuje ljudima koji dostavljačima ne daju napojnice, možda ćete isplanirati da negdje u kući ipak pripremite nešto sitno za njih.

Dostavljači zarađuju bijedne plaće

Ovaj je vid “osvete” kojeg je otkrio jedan zaposlenik pizzerije podijelio javnost. Vozač pizza objasnio je kako radi u malenoj pizzeriji te da u večeri obično dostavi između 10 do 15 pizza. Zarađuje minimalac, a da stvar bude gora, vozač mora sam plaćati gorivo i održavati vozilo koje koristi za dostavu. Radi se, zapravo, o groznim uvjetima.

Kaže kako većina mušterija to razumije i u prosjeku mu svatko ostavi oko tri funte po narudžbi. No, ima i onih kojima to ne pada na pamet.

“Svake večeri dostavljam i ljudima koji ne daju napojnice, takvih uvijek ima. Najgore je kad vozim veliku i skupu narudžbu. Ako kasnim i ne dobijem napojnicu, shvaćam da nisam pružio uslugu kako treba i ne zaslužujem napojnicu. No kad za narudžbe koje dovezem brzo i s trudom ne dobijem napojnicu, to me malo naljuti”, ispričao je dostavljač.

Vozač kaže kako se osjeća loše kad napravi dobar posao, a kupac to ne prepozna. Tada pronađe njihov telefonski broj i naruči dva ranojutarnja poziva od online servisa kako bi se osvetio, prenosi Mirror.

Ima i gorih od njega

Znajući da će zbog ovog izazvati gnjev brojnih mušterija, kazao je i kako drugi dostavljači rade puno gore stvar. “Radio sam u nekoliko pizzerija posljednjih godina, uvjerio sam se da neki dostavljači “ispuhuju nos” u pizzu, rade i gore stvari…”, pravdao se.

“Smatram da nije u redu “intervenirati” u tuđu hranu, bez obzira na to kako vas ljudi tretiraju. No ako nešto ne učinim, ostajem ljut cijelu večer (možda bih trebao potražiti drugi posao), objavio je dostavljač na Redditu.

Ova je objava podijelila korisnike. Dok neki smatraju da nije u redu da mušterije pate zbog toga što šefovi drže dostavljače na minimalcu, drugi smatraju kako njegova “alarm osveta” nije prestrašna kazna za one koji ne ostavljaju napojnice.