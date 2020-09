VIDITE LI ŠTO RADI OVAJ TIP U AVIONU? Ovako je proveo punih šest sati, a razlog mami suze na oči; ‘To se zove ljubav’

Stajao je svih šest sati leta – samo kako bi njegova supruga mogla u miru spavati na sjedalima

Koliko ste daleko spremni ići kako biste voljenoj osobi pokazali koliko je volite? Ponekad su sitnice dovoljne da nekomu kažete kako vam je stalo, ali ono što je ovaj muškarac učinio za svoju suprugu gesta je koju će teško itko nadmašiti.

Krajnje nesebičan čin

Jedan od putnika u avionu uslikao je nepoznatog muškarca koji je stajao svih šest sati leta – samo kako bi njegova supruga mogla u miru spavati na sjedalima.

TRAGEDIJA: Muž i žena preminuli u razmaku od 4 minute držeći se za ruke; Sin u suzama: ‘Ovo nije šala niti obmana…’

“Ovaj muškarac stajao je šest sati kako bi njegova žena mogla spavati. To se zove ljubav”, napisao je jedan njegov suputnik u svojoj objavi na Twitteru, odakle se ona proširila po svim društvenim mrežama i izazvala hrpu reakcija.

Je li ljubav obostrana?

Mnogi su ostali oduševljeni njegovom gestom te pohvalili muškarca za dobrotu koju je pokazao, ali drugi se nisu složili te su prozvali njegovu suprugu – sebičnom, prenosi The Sun.

“Kako je ovo ljubav? Ona dobrovoljno stavlja svojega partnera pod stres. Što se dogodilo s odmaranjem glave u njegovu krilu?”, pitala se jedna korisnica, dok se druga složila: “Ljubav bi bila da je on voljan to napraviti, a da ona ne dopušta da on to napravi.”