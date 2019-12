VIDITE LI ŠTO JE ZAJEDNIČKO OVIM LJEPOTICAMA? Kad shvatite u čemu je štos, nećete vjerovati svojim očima

View this post on Instagram

Многие начинающие художники расстраиваются что ничего не получается и руки опускаются..просят совета👩🏼‍🎨Думаю дело в том, что мало мотивации и много лени🤔Нет ничего невозможного, как и нет «волшебного способа». Есть только работа, мотивация, вера и дисциплина☝🏼Всем доброго дня и успехов!🤗