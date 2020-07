[VIDEO] HRVATSKI FOTOGRAF ‘OČI U OČI’ S LIČKIM MEDVJEDOM: ‘Ovo je nešto što nikoga ne ostavlja ravnodušnim’

Profesionalni fotograf iz Senja nedavno se neplanirano ‘družio’ s ‘kraljem šume’ koji je večerao

Nino Salkić, fotoreporter i profesionalni fotograf iz Senja, snimio je jedan pomalo zastrašujući susret na srednjem Velebitu.

Naime, 15 minuta je na lokaciji Ramino Korito bio svega nekoliko metara udaljen od ličkog medvjeda, a svoje je iskustvo opisao za Lika Club.

“Osjećaj je za mene uvijek poseban, promatrati kralja šume kako uživa u večeri ne ostavlja nikoga ravnodušnim. Medvjedi su stvarno posebne životinje, svaki medvjed ima neki svoj poseban karakter i svaki je zanimljiv na svoj način. Naše druženje trajalo je 15 minuta, nakon čega je medvjed mirno otišao dalje”, rekao je Salkić.

Inače, mužjak ličkog medvjeda može težiti od 150 do 1100 kilograma i doseći visinu do nešto manje od dva metra, dok ženke mogu težiti od 100 do 450 kilograma.