PIJETE LI OVE OTROVE U LIMENCI KAKO BISTE BILI PRODUKTIVNIJI? Ako da, ovo će vas razbjesniti

Jedan od češćih razloga odlaska tinejdžera na hitnu pomoć u Sjedinjenim Državama su nuspojave zbog uzimanja energetskih napitaka

Njemačka udruga pedijatara mladim ljudima poručuje da ih energetski napitci neće potaknuti da budu produktivniji, naprotiv, njihove mentalne i fizičke sposobnosti nakon konzumacije takvih pića su lošije.

Sužavaju arterije

Energetski napitci su bezalkoholna pića koja, kako ih reklamiraju proizvođači, trenutačno povećavaju razinu energije u organizmu. Po nekim istraživanjima ona na kratko vrijeme uspijevaju povećati mentalne i kognitivne sposobnosti, budnost i fizičku izdržljivost, no treba napomenuti da se energija u energetskom napitku ne oslobađa kao rezultat sagorijevanja kalorija, već zbog stimulansa i vitamina koje sadrži.

Da bi se mentalne i fizičke sposobnosti pojedinca poboljšale, arterije se moraju proširiti kako bi više krvi stiglo do do mozga, srca i mišića. Energetski napitci, naprotiv, na arterije djeluju tako da se one sužavaju.

Na hitnu zbog nuspojava

Ne treba zaboraviti da takva pića sadrže triput više kofeina nego Coca-cola, a dvije do tri limenke dnevno mogu uzrokovati srčanu aritmiju, nesanicu, mučninu, nervozu, dehidraciju i bol u želucu.

Premda se isprva zbog povećanog dotoka krvi u mozak osoba osjeća vedrije i snažnije, takvo ih “osvježenje” kasnije košta jer dolazi do još većeg umora, apatije i nesanice.

Izbjegavati konzumiranje

Istodobno djeluju na način da organizam proizvodi više hormona koji reguliraju razinu stresa, što znači da se pritom povećavaju krvni tlak i broj otkucaja srca.

Osim ovih kratkoročnih efekata, energetska pića dugoročno pridonose razvoju gojaznosti i dijabetesa jer sadrže visoku razinu šećera.

Mladi bi stoga trebali izbjegavati njihovo konzumiranje te osobito izbjegavati ispijanje više limenki energetskih pića svakodnevno.

Tinejdžeri koji pate od manjih problema u procesu rasta, imaju problema s cirkulacijom ili uzimaju lijekove za liječenje ADHD poremećaja, trebali bi biti posebno oprezni kada je posrijedi ispijanje energetskih pića, upozoravaju njemački liječnici.