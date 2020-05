VELIKI PROBOJ U BORBI S BOLEŠĆU KOJA UBIJA 400.000 LJUDI GODIŠNJE! Razmatraju se čak dvije opcije, pazite što planiraju

Tim znanstvenika iz Kenije i Velike Britanije pozdravlja “ogroman potencijal” nove strategije za kontrolu malarije, nakon što su otkrili da jedan mikrob smješten u genitalijama određenoga broja jedinaka u potpunosti štiti komarce od infekcije, prenosi Daily Mail.

“Do sada dostupni podaci sugeriraju da je to 100-postotna blokada”, rekao je za BBC News dr. Jeremy Herren iz Međunarodnoga centra za fiziologiju i ekologiju insekata. “Prilično iznenađenje… Mislim da će ljudi to smatrati pravim velikim probojem.”

Scientists have discovered a bug which lives inside the guts of mosquitoes and protects them from getting malaria https://t.co/AhqDDGum9O

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 5, 2020