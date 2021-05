VELIČINA PENISA IPAK SE MOŽE IŠČITATI IZ NOSA! Proučavali muške leševe i došli do fascinantnih otkrića, no neće se svima svidjeti

Tim znanstvenika proučavao je nos i genitalije nedavno preminulih ljudi kako bi utvrdio je li hipoteza o povezanosti veličine nosa i spolovila kod muškaraca istinita. Stigle su dobre vijesti, braćo s velikim nosovima, jer su forenzičari otkrili da veći nos najčešće ukazuje i na veći penis.

Istraživači su za svoju studiju pregledali 126 muških leševa te sve slučajeve forenzičke obdukcije na Medicinskom sveučilištu na Kyotu od travnja 2015. do ožujka 2019. Svi preminuli bili su stari između 30 i 50 godina, a pregled je proveden u roku od tri dana nakon njihove smrti – prije nego što se moglo dogoditi neko veće raspadanje.

Za istraživanje, objavljeno u časopisu Basic and Clinical Andrology, tim je izmjerio visinu tijela, težinu, duljinu i opseg mlitavog penisa, kao i težinu testisa. Naravno, nije moguće izazvati erekciju na leševima pa je umjesto toga korištena “rastegnuta duljina penisa”, pri čemu su istraživači ručno istezali penise preminulih, za što kažu da daje točno mjerenje njihove duljine u erekciji.

U međuvremenu je puno sretniji istraživač izmjerio duljinu njihovih nosova. Tim je otkrio da su najviše korelirani čimbenici mlitava duljina penisa i rastegnuta duljina penisa. Nema tu iznenađenja. Međutim, sljedeća najveća korelacija bila je između veličine nosa i istegnute duljine penisa. Što je vaš nos veći, veći je i vaš penis u erekciji – i obrnuto.

Nije utvrđeno da veličina vašeg nosa ima snažnu korelaciju s duljinom opuštenog penisa, što tim objašnjava riječima da je “elastičnost malog mlitavog penisa možda veća od elastičnosti velikog mlitavog penisa”.

“Činjenica da je veličina nosa povezana s rastegnutom duljinom penisa ukazuje na to da duljina penisa možda neće biti određena dobi, visinom ili tjelesnom težinom, već je utvrđena prije samoga rođenja”, napisali su znanstvenici.

