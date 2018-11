VAŠI NOVI BEAUTY SAVEZNICI U NJEZI KOŽE OVE ZIME

Na Max Factor Good For Your Skin Academy predstavljena nova kolekcija beauty proizvoda

Proteklog tjedna, u prostoru BIPA Backstage-a – pravoj maloj beauty oazi, održan je Max Factor Good For Your Skin Academy. Na druženju je predstavljena najnovija kolekcija ovog kozmetičkog diva pod nazivom Good For Your Skin. Brend definiran kao šminka poznatih svjetskih šminkera, oduvijek je bio prepoznat po svojim kvalitetnim proizvodima, koji su dominirali svjetskim filmskim setovima. S obzirom kako je imperativ modernog doba kvalitetna briga o koži te prirodni, visokokvalitetni sastojci, Max Factor stručnjaci razvili su cijeli niz sjajnih proizvoda, čija je primarna zadaća zaštititi kožu i sakriti sve nepravilnosti koje joj smetaju na putu do zdravlja i blistavosti. Novi proizvodi baziraju se tako na prirodnim uljima, pčelinjem vosku, hijaluronskoj kiselini, biotinu, keratinu i sl. Zajedno, svi ovi sastojci tvore nenadmašnog i vrhunskog saveznika u očuvanju zdravlja i mladosti naše kože. Jedan od noviteta je Miracle Prep Lip Scrub & Moisture. Ovaj njegujući stik ima dvostruko djelovanje u jednom koraku; njegov središnji dio njeguje i omekšava usne pčelinjim voskom I uljem jojobinih sjemenki, a rubni dio stika pilingom šećernih zrnaca uklanja suhe stanice s površine usana čineći ih glatkim. Savršen je par Lipfinity Velvet Matte Lipsticku, koji je za novu sezonu osvježen novim bojama i obogaćen novim sastojcima. Ovaj tekući ruž sadrži hidratantnu i vodootpornu formulu koja se ne razmazuje i traje do 24 sata. Mat boja je intenzivna i dugotrajna, a formula je obogaćena hranjivim sastojcima dobivenim iz kokosovog oraha, zbog čega neće isušivati usne. Max Factor Illuminating and Hydrating Primer stvara savršenu podlogu za nanošenje make upa. Hidratantna formula ne sadrži ulja, a obogaćena je glicerinom za bolju hidrataciju, pentanolom i vitaminima. Za najbolju uporabu istisne se količina proizvoda veličine zrna graška, nježno umasiravajući u kožu lica, a u području oko očiju utapkavajući. Max Factor Miracle Glow Pro Illuminator pruža iznimnu blistavost koži. Lagana, neljepljiva formula sadrži reflektirajuće čestice koje naglašavaju prirodan sjaj kože. Jedan potisak ovog proizvoda pomiješa se s tekućim puderom kako bi se postignuo zdrav sjaj kože lica ili se nanese preko tekućeg pudera na dijelove lica koji se žele istaknuti; visoko na jagodice, ispod luka obrva, duž nosa, uz rub gornje usne. Prvi Max Factor sprej za fiksiranje, Lasting Performance Setting Spray, zahvaljujući novoj tehnologiji koja sprječava razmazivanje, fiksira make up do 8 sati.

Biranje između blistavog tena i dugotrajne podloge napokon je okončano s novim Max Factor Radiant Lift Foundation – tekućim puderom. Sadrži hijaluronsku kiselinu koja hidratizira kožu i biserne čestice koje prikrivaju postojanost linija i bora. Pruža dugotrajno prekrivanje, a kožu štiti visokim faktorom SPF 30, sprječavajući pojavu prijevremenih znakova starenja uzrokovanih negativnim utjecajem UVB zračenja. Stvoren je za žene koje žele postići prirodnu blistavost i besprijekoran ten koji traje. Max Factor Radiant Lift korektor omogućuje trenutno posvjetljivanje i blistavost. Ovaj tekući korektor lako se nanosi i razmazuje zahvaljujući mekom spužvastom aplikatoru. Sadrži reflektirajuće čestice, a formula je obogaćena vitaminom C i E.

Na eventu su bile prisutne brojne influencerice i beauty ljubiteljice, koje su na licu mjesta dobile mogućnost isprobati navedene proizvode i dobiti vrijedne savjete od Max Factor vizažistice, Vanese Copić. Hladni zimski dani pred nama su, stoga pružite vašoj koži pravu njegu i isprobajte ove divne, nove proizvode.

Max Factor Lipfinity Velvet Matte Lipstick –79,90 kn

Max Factor Miracle Prep Lip Scrub & Moisture –59,90 kn

Max Factor Illuminating and Hydrating Primer – 89,90 kn

Max Factor Miracle Glow Pro Illuminator – 89,90 kn

Max Factor Lasting Performance Setting Spray – 79,90 kn

Max Factor Radiant Lift Foundation – 119,90 kn

Max Factor Radiant Lift korektor 59,90 kn