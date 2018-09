UVJERILI SMO SE DA SAVRŠEN VID POSTOJI I MOGUĆE GA JE IMATI ZAHVALJUJUĆI OPTICAL EXPRESSU

Pomoću očiju komuniciramo, njima stvaramo sliku, vidimo boje i oblike, njima se upoznajemo

„Nakon što sam uspješno riješila problem dioptrije i astigmatizma pomoću laserske korekcije, moram priznati kako svijet vidim doslovno novim očima. Nema više problema s gubljenjem naočala, nema zamora očiju, a i boje su intenzivnije i ljepše nego ikada. Najbolja odluka koju sam ikada donijela!“ dodaje Iris, jedna od pacijentica koja se odlučila za lasersko skidanje dioptrije.

Osjet vida ima veliku važnost u ljudskom životu. Očima vidimo svijet oko nas, njime doživljavamo sve što nas okružuje. Možemo reći da je vid najvažnije ljudsko osjetilo putem kojega primamo najveći postotak svih informacija iz okoline. Pomoću očiju komuniciramo, njima stvaramo sliku, vidimo boje i oblike, njima se upoznajemo.

Današnji stil i način života, općenito digitalizacija, dovela je do tog sindroma računalnog vida koji je naravno povezan s cjelodnevnim gledanjem u ekrane bez kojih nam je, više-manje, život nezamisliv. Prosječan radni čovjek provede 80 % svog vremena gledajući u neku vrstu ekrana i da, koliko god je to olakšalo komunikaciju i protok informacija, toliko je zastrašujuće koliko se oči kroz dan iscrpljuju. S godinama, kako rastemo i sazrijevamo, dioptrija se mijenja, a vid nam postaje slabiji i potrebno ga je kontrolirati i poduzimati mjere koje nam stručnjak savjetuje. Postoji način na koji opet možemo savršeno vidjeti, a to je laserska korekcija vida. Riječ je o zahvatu koji se u svijetu koristi nešto više od 30ak godina, no koji je do danas uznapredovao do tih granica, da se smatra jednim od najsigurnijih. Njime se može, na potpuno siguran i bezbolan način, riješiti i korigirati dalekovidnost, kratkovidnost, astigmatizam te staračka dalekovidnost.

Optical Express je jedan od vodećih na tom području. Osnovan 2005. godine, kao dio VisuMeda, njemačkog lanca za lasersku korekciju vida, među prvima je počeo raditi zahvate laserskog skidanja dioptrije. Danas je Optical Express Centar dio vodeće europske grupacije, koja iza sebe ima veliko iskustvo i znanje – preko dva milijuna zahvata laserske korekcije vida na nivou čitave grupacije u Velikoj Britaniji, Njemačkoj i Hrvatskoj. Mnogi ljudi se boje takvog oblika zahvata, što je i prirodno jer sama pomisao da nam netko dira oko, na prvu ne zvuči kao najugodnija stvar na svijetu. Da je zahvat skidanja dioptrije potpuno bezbolan i da traje svega par minuta dokazali su Mario Valentić, Iris Hazler, Paula Sikirić i Ivana Blažoti Mijoč koji su bili oduševljeni rezultatima nakon operacije. Sve se odvijalo pod budnim okom doc. dr. sc. Deana Šarića iza kojega su godine rada i iskustva s pacijentima. Paula je također podijelila svoje iskustvo: „Doslovno sam došla na skidanje dioptrije bez ikakvih predrasuda i strahova, čak su mi se smijali kako sam opuštena kao da idem na lakiranje noktiju. Sam proces skidanja nije bio bolan, ali bih lagala kad bih rekla da je bilo super ugodno. Osjećaš nelagodu, ali sve ukupno traje doslovno 10 minuta. Imam još jednu kontrolu, treću u nizu krajem 9. mjeseca. Nisam imala veliku dioptriju, ali i ovo malo što me smetalo je nestalo! Napokon vidim čupati obrve bez povećala!“

Lasersko skidanje dioptrije nije popularno samo među mlađom populacijom, već i među srednjom i starijom dobnom skupinom. Razlog takve popularnosti je upravo u tome što je metoda vrlo jednostavna, oporavak vida je brz i očnih pomagala više neće biti. Moguće je živjeti i doživljavati svijet oko sebe kroz savršen vid, zato je laserska korekcija najbolja odluka koju možete donijeti za sebe.