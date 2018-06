UVJERENA DA JU JE USLIKAO DUH: Žena se prestravila vidjevši svoju fotografiju u krevetu; kune se da u kući nije bilo nikoga

Kuća je bila zaključana, nedirnuta od večeri prije, a nije bilo nikakvih tragova provale

U nedjelju navečer, Debra Demetriou iz Newcastlea listala je fotografije na svom mobitelu kad je ugledala jednu koja joj je sledila krv u žilama. Mutan prizor nje kako spava snimljen iz podnožja kreveta ispunio ju je jezom i strahom.

“Nije bilo nikoga u kući u to vrijeme – bila sam totalno izvan sebe”, rekla je majka dvoje djece za Daily Mail. Njezin je stariji sin otišao na posao 45 minuta prije, a mlađi je bio s ocem. Kuća je bila zaključana, nedirnuta od večeri prije, a nije bilo nikakvih tragova provale.

Obratila se istražitelju nadnaravnog

“Znam da se to ne smije, ali mobitel mi je bio ispod jastuka kad sam zaspala i bio je ondje kad sam se probudila. Proučavala sam sliku neko vrijeme kako bih procijenila kretanje, no vidite i sami da su mi obje ruke sa strane, tako da to nije mogao biti ni selfie. Uz to, oči su mi poluotvorene; da je netko bio u sobi, sigurna sam da bih ga vidjela. Posve sam uvjerena da nije bilo nikoga u kući”, tvrdi Debra.

Zastrašujuća fotografija ne da joj mira i ne prestaje razmišljati o tome kako je nastala. Istražitelj nadnaravnog Sammy Rawlinson proučio je sliku i priznaje kako je strašna. “Duhovi svašta čine da bi nam privukli pažnju. Ako je netko preminuo u posljednjih godinu dana, to bi mogao biti on”, objasnio je.

Nada se da će joj netko pomoći

Debra je izgubila roditelje, ali ne nedavno. Ipak, priznaje kako ovo nije prvi put da joj se događaju čudne stvari. Fotografije s posljednjeg sinova rođendana navodno su ulovile duhove pokojnih članova obitelji.

Što se ove najnovije tiče, prijatelji su joj savjetovali da ode na policiju kako bi se umirila, ali zasad još neće poduzeti toliko drastične korake. Nada se da će joj netko od ljudi ponuditi odgovor na pitanje tko ju je mogao uslikati u krevetu.