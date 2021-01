UVIJEK STE ŽELJELI BITI GRADONAČELNIK DUBROVNIKA? Uskoro ćete moći ispuniti želju u novoj igrici napravljenoj po uzoru na Sim City

U igrici je igrač gradonačelnik Dubrovnika i ima svog asistenta, a tu je i ‘negativac’, bivši gradonačelnik

Dubrovačka odvjetnica i pokretačica stranice OcijeniMe Viktorija Knežević pokrenula je novi, iznimno zanimljiv projekt zabavnog, promotivnog, ali i edukativnog karaktera. Naime, radi se o igrici My Dubrovnik čime će naš grad dobiti svoju prvu igricu. Kako je za Dubrovački dnevnik izjavila Knežević, radi se o igrici koja je napravljena po uzoru na igru Sim City.

“Prije nekoliko godina, kad je aktualan bio štrajk teta u vrtiću u Zagrebu, išla sam u Zagreb i prolazila pored famoznih Bandićevih fontana. Meni se osobno ne sviđaju, no mnogi se sa mnom ne bi složili. No, zanimljivo je kako ljudi ne prepoznaju kako ulaganje novca u fontane ujedno znači manje uloženog novca u vrtiće. Igrica Sim City je, prema istraživanjima, poboljšala navike ljudi u stvarnom životu. Naime, u njoj ste vi gradonačelnik i primjerice možete kupiti nuklearnu elektranu koja je najskuplja, hidroelektranu koja je nekakva srednja vrijednost i vjetrenjaču koja je najjeftinija. Većina ljudi kupi vjetrenjaču kako bi uštedjeli, no onda se uspostavi kako nije dovoljna za cijeli grad,” kazala je Knežević.

Poboljšavanje navika i promišljanja

Kako igrica dokazano poboljšava navike i promišljanja stanovnika u stvarnom životu, pomislila je kako bi odlična ideja bila napraviti takvu igricu, ali bi Sim City bio Dubrovnik.

“Dubrovnik je dovoljno velik i poznat, a ipak relativno mal kako bi igrač pokazao sve što zna i sve što može. Pomislila sam kako bi jedna takva igrica bila odlična u kontekstu javnog dobra, koje mi je izuzetno važno, u cilju jačanja civilnog društva i njihovog promišljanja o Gradu. U igrici je igrač gradonačelnik Dubrovnika i ima svog asistenta, a tu je i ‘negativac’, bivši gradonačelnik. Igrica ima i elemente povijesnog Discoveryja jer se pojavljuju informacije iz povijesti i povijesne priče. Primjerice, pukne cijev i onda se pojavi neki artefakt te zanimljivosti iz povijesti. Pojavljuju se tu i važne osobe iz dubrovačke povijesti poput Miha Pracata i Cvijete Zuzorić. Prilično je edukativno i zanimljivo,” izjavila je Knežević.

U projekt je Knežević uložila svoj novac, a potom ga i kandidirala na EU fondove. Izrađena je i web stranica, a My Dubrovnik Game bi svjetlo dana trebala ugledati za mjesec dana.

Stilizirani model

Važno je naglasiti kako se radi o stiliziranom modelu Grada jer zbog gameplaya nije bilo moguće drugačije napraviti, dakle nije u potpunosti vjeran prikaz, ali su obuhvaćene sve glavne točke. U izradi su sudjelovali tvrtka Async iz Zagreba, programeri Hrvoje Drinovac i Maro Alerić te spisateljica Tomica Sčavina. Ekipa je izradila 3D modele crkve sv. Vlaha, Sponze, Kneževog dvora i ostalih prepoznatljivih dubrovačkih područja, građevina i simbola, što je bilo prilično zahtjevno, a cijeli je 3D model trebalo i optimizirati za korištenje igrice putem mobitela.

Kako kaže Knežević, zanimljivo je što se u igrici pojavljuju i turisti i građani pa će “gradonačelnik” itekako morati promisliti o svojim odlukama jer će neke naići na kritike posjetitelja, a neke na negodovanja građana. Stoga će trebati stvoriti balans i u igrici pametno odlučivati o stvarnosti u kojoj zapravo živimo.