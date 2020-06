USKORO VIŠE NEĆE BITI NATRAG: Europska mora mogla bi pretrpjeti ‘nepopravljivu štetu’, a onda smo nadrapali

Europski oceani, mora i morski život pod pritiskom su ljudskih aktivnosti uključujući posljedice zagađenja, prekomjerni izlov i utjecaj klimatskih promjena, upozorilo je u četvrtak europsko tijelo zaduženo za zaštitu okoliša.

“Zbog učinaka tih promjena na vidiku je nepopravljiva šteta za morske ekosustave”, objavila je Europska agencija za okoliš (EEA). Mora i oceani igraju ključnu ulogu u transportu, energetici i prehrambenoj industriji, kao i u rekreaciji i pridonose reguliranju klime.

Gubitak bioraznolikosti u europskim morima nastavlja se, objavila je agencija sa sjedištem u Kopenhagenu, ističući da analize “velikog broja morskih vrsta i staništa pokazuju ‘nepovoljni konzervatorski status'”.

To uključuje razne vrste morskih ptica, morskih sisavaca poput tuljana i kitova, te stanje ribljeg fonda, poput bakalara. Prema izvješću klimatske promjene “pojačavaju druge negativne utjecaje na morske ekosustave”.

