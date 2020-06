USELILI U NOVU KUĆU, ZA PAR DANA IH JE DOČEKAO ŠOK ŽIVOTA: ‘Ljestvama sam se popeo i pogledao kroz prozor. Sve su mu stvari još uvijek tu’

Britanci koji tvrde da je uljez potajno živio u njihovoj kući svoju su priču podijelili na društvenim mrežama

Stanari jedne kuće u Londonu tvrde da agent za nekretnine dva dana potajno živi u kući koju im je iznajmio.

Svoje neobično i zastrašujuće iskustvo podijelili su na Redditu, tražeći savjet kako da se nose s bizarnom situacijom.

Stanar koji je htio ostati anoniman otkrio je da je pustio agenta iako je došao nenajavljen jer je “htio pregledati kuću” u koju su se nedavno uselili kako bi se uvjerio da je sve u redu. Pustili su ga da obavlja svoj posao i pretpostavili da je otišao iz kuće kada je završio. Međutim, nakon nekoliko sati vidjeli su upaljeno svjetlo u jednoj od soba za koju nemaju ključ pa su poslali agentu poruku i tražili ga da se vrati i ugasi svjetlo.

Tu stvari postaju čudne jer im je on odgovorio da je još uvijek u kući.

‘Sve stvari su mu još uvijek tu’

“Suočili smo se s njim, a on je nastavio lagati i rekao da nas je ‘obavijestio da će tu ostati nekoliko dana’. Nitko od nas to nije znao. Dodao je da planira tu trajno živjeti budući da je potpisao ugovor i platio polog. Naši stanodavci i susjedi rekli su da to nije istina”, napisao je mladić.

Naposljetku je uljez otišao i predao ključeve vlasnicima, ali stanari strahuju da bi se mogao vratiti ako je nabavio kopiju ključa.

“Ljestvama sam se popeo i pogledao kroz prozor. Sve su mu stvari još uvijek tu; ustajali kroasani, odjeća, alkohol, proizvodi za njegu i nešto što izgleda poput baterije”, napisao je mladić.

Osim što su zabrinuti zbog potpunog stranca u kući, stanari brinu i zbog moguće zaraze koronavirusom.

Pozvali su policiju za savjet, ali ispostavilo se da je slučaj kompliciraniji nego što se na početku činio pa su se potražili pomoć na Redditu.