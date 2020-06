UPOZNAJTE NAJBOLJU HRVATSKU RONITELJICU NA DAH: Mirela je svjetska prvakinja i rekorderka s nevjerojatnom životnom pričom

Roniteljica i samohrana majka priznaje da ju njezini sinovi tjeraju da bude sve bolja i bolja

Mirela Kardašević je najbolja hrvatska roniteljica na dah i svjetska prvakinja koja je prošle godine srušila čak tri svjetska rekorda.

Ove vrhunske rezultate postigla je u samo tri godine, no kako je otkrila za RTL-ov Exkluziv, voda joj nije nije bila strani medij. Naime, do 22. godine bavila se plivanjem, što ju je dovelo do studija u SAD-u. Tamo je upoznala bivšeg supruga i rodila prvog sina, da bi se nakon rođenja drugog sina preselili u Hrvatsku.

BIVŠA KRALJICA HRVATSKE SADA VLADA NOGOMETAŠIMA: ‘Bilo mi je čudno u početku jer je to neki novi svijet’

Život joj se promijenio preko noći jer brak s Amerikancem nije potrajao pa je postala samohrana majka. Razveli su se prije šest godina, a njeni sinovi oca nisu vidjeli sedam godina iako se često čuju. “Srećom, bliski smo s mojim roditeljima pa oni dečkima pružaju dodatnu ljubav koja im možda nedostaje. Djed im je zamijenio očinsku figuru”, otkrila je Mirela za Exkluziv.

Budući da je ostala bez čvrstog oslonca na koji je računala našla se u ronjenju, i to osam godina nakon što se prestala baviti plivanjem. Tvrdi da joj se vratilo samopouzdanje i mir te da je shvatila koliko je jaka osoba i dalo motivaciju da se više bori za svoje sinove.

Dječaci ne kriju koliko su ponosni na nju pa je jedan od njih nosio medalju u vrtić da se pohvali jer je, kako kaže, njegova mama najbolja.