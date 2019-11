UNUKA DIRLJIVOM OBJAVOM RASPLAKALA SVIJET: ‘Ovo je moj djed. Ono što je upravo učinio za baku lekcija je svima’

‘Prava ljubav nikad ne umire. Možda nam se čini da to nije istina, ali možemo učiti od starijih’

Važne životne lekcije učimo upravo od svojih roditelja te djedova i baka. Na to nas je podsjetila unuka, koja je svojemu vremešnom djedu posvetila objavu na Facebooku. Njezine dirljive riječi obišle su svijet.

Kupio je bakine najdraže stvari

“Za sve vas koji ne znate, moj djed Joe ima 85 godina, u prekrasnom je braku s mojom bakom već 60 godina, ali sjećanje mu propada i postaje sve ‘sporiji’. Danas me zamolio da ga odvedem u Walmart jer je želio izaći iz kuće. Zahvalna sam što me to pitao jer on ne bi smio voziti. Također sam mislila da bi bilo dobro za baku da nakratko ima kuću samo za sebe te da se ne mora brinuti o djedu tih nekoliko sati”, započela je Alesha Nemechek.

“Gledala sam ga s njegovim štapom u ruci, radio je sitne korake po Walmartu. Nisam imala pojma što mu je na pameti, mislila sam da želi na par sati izaći iz kuće, no gledajući što sve stavlja u košaru, primijetila sam da su to sve bakine najdraže stvari. Uzeo je bocu njezina najdražeg soka, pažljivo je odabrao vrećicu njezina omiljenog grožđa, čak joj je kupio i malu pitu s limunom, a onda su mi oči zasuzile kada je nespretno krenuo prema cvijeću te izabrao buket u kojem je bilo najviše ljubičaste boje”, nastavila je.

Objava podijeljena 100.000 puta

“Na putu kući inzistirao je da stanemo i uzmemo sendvič tako da ga baki možemo donijeti za ručak. Svi možemo naučiti lekciju od djeda Joea”, zaključila je unuka i natjerala suze na oči brojnim komentatorima.

Njezinu je emotivnu objavu popraćenu djedovom fotografijom u automobilu lajkalo vrtoglavih 127.000 ljudi, a njih gotovo 100.000 istu je i podijelilo. “Jako dirljivo. Rasplakala sam se. Prava ljubav nikad ne umire. Možda nam se čini da to nije istina, ali možemo učiti od starijih”, samo je jedan od 12.000 komentara.