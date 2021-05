Na svoje prvo natjecanje u powerliftingu prijavila se 2014., kada je imala 64 godine

Umirovljenica koja je postala međunarodna prvakinja u powerliftingu u svojim 60-ima tvrdi da sada izgleda i osjeća se bolje nego prije 30 godina.

Marry Duffy (71) iz američke savezne države Connecticut počela je vježbati u 60. godini jer se udebljala nakon smrti svoje majke 2007. godine. U prvoj godini izgubila je gotovo 25 kilograma, a ubrzo se navukla na dizanje utega, piše Daily Mail.

Sada provodi 20-ak sati tjedno u teretani dižući utege, a srušila je preko 30 državnih i svjetskih rekorda. Iako su joj govorili da je prestara za takvo što, Mary drži svjetske rekorde u dizanju utega od 115 kilograma te dizanja u čučnju s utezima od 60 i 80 kilograma.

“Ozbiljno sam krenula u teretanu prije deset godina kada sam shvatila da sam se jako udebljala. Sjećam se da me pogodilo kada sam se pogledala u ogledalo i pomislila kako to nisam ja. Brzo sam smršavjela, a što sam više trenirala, to sam više uživala”, rekla je ova aktivna 71-godišnjakinja.

“Imam 71 godinu, ali u najboljoj sam formi u životu. Sada izgledam i osjećam se bolje nego s 40 godina. Ljudi mi govore da sam prestara za ovo, ali moj moto je: ‘Ne možete vratiti sat, ali možete ga premotati’. Ponekad se pitam zašto to sve radim, ali negativne komentare uvijek zasjene oni kojima sam inspiracija i to me potiče da nastavim”, dodala je Mary.

Drži 30-ak rekorda

Zahvaljujući dva treninga dizanja utega tjedno, kardio treningu i svakodnevnom treningu snage, stekla je hrabrost da se u 65. godini prijavi na svoje prvo natjecanje u powerliftingu. Ubrzo je dvaput godišnje sudjelovala na međunarodnim natjecanjima u organizaciji Međunarodnog udruženja za powerlifting. Drži više od 30 američkih i svjetskih rekorda u svojoj dobnoj i težinskoj kategoriji.

Mary trenira više od 20 sati tjedno u teretani i unatoč višegodišnjem vježbanju još uvijek vidi rezultate. “Teško je izgraditi mišiće kada ste stariji, ali uživala sam gledajući kako mi se mišići definiraju dok jačam”, priznala je.

Unatoč tome što trenira do šest sati dnevno, ljudi ju često osuđuju prema njenoj dobi.

“Mnogi mi pokušavaju reći da ne bih smjela dizati utege u svojim godinama, ali samo se nasmijem i kažem im da provjere moje rekorde. Postoje trenuci kada se pitam zašto se forsiram, ali pozitivni komentari me guraju dalje. Ne želim izgledati kao prosječna 70-godišnja baka jer se definitivno ne osjećam tako. Ne želim nikad prestati s powerliftingom, samo ako apsolutno moram. Čak i ako se prestanem natjecati, i dalje ću vježbati i održavati formu”, zaključila je 71-godišnja Mary.