ULIČNA PROSTITUCIJA SVE VEĆI PROBLEM: ‘Okupljaju se ispred škole i prilaze roditeljima koji čekaju djecu’

‘Sve su one ovisnice i nerijetko potežu polupraznu bocu votke’

Prostitucija u engleskom gradu Hull cvjeta već dulje vrijeme, no činilo se kako je novi zakon uspio malo suzbiti problem. Međutim, građani kažu kako je situacija sada još gora i dosta im je prolaznica koje ih zaustavljaju nudeći im svoje usluge.

“Ovo više nije šala. Ne možeš se zaustaviti na cesti da te ne salijeću. Rade to i kad sam s djevojkom. Ujutro sam znao viđati da prilaze roditeljima dok su djeca s njima. Ne znam kako klincima objasne što se zbiva. većina je tih žena na drogama. Često vidimo igle i folije okolo. Obično ima minimalno šest cura koje rade, ali vikendom se taj broj penje i do 20. One se ne seksaju samo u automobilima. Rade to u haustorima, na parkiralištima te iza zgrada”, ispričao je jedan mještanin za Mirror.

Iskustvo iz prve ruke

Kaže kako se situacija pogoršala u protekla tri tjedna. “Stoje znakovi upozorenja da je prostitucija zabranjena, ali žene to ignoriraju. Sve su one ovisnice i nerijetko potežu polupraznu bocu votke”, kazao je muškarac kojemu je pukao film. I nije jedini, svoju je zabrinutost izrazio još jedan stanovnik Hulla.

“Nekidan sam vidio prostitutku na ulazu u kineski restoran. Vlasnicima je negdje puna kapa toga. Prišla mi je žena u 50-ima i pitala me želim li svratiti do nje. Rekla je da će nas njezin otac odbaciti. Njezin otac? Pretpostavljam da je u igri bio svodnik. Neki su mi se ljudi smijali pitajući što radim s prostitutkom, ali meni to nije smiješno. Ne mislim da je kriva policija jer često rade kontrole, ali nešto se ozbiljnije mora poduzeti”, kazao je stanovnik engleskog grada.

Kondomi na cesti

Jedna je prolaznica rekla da je vidjela prostituke kako prilaze roditeljima koji djecu dovode u školu. “Dosta mi je toga. Ujutro kad idem u trgovinu, dvije stoje i doslovno viču prema muškarcima koji idu u šoping. Seksualne radnice stvaraju probleme i blagajnicama. “Bilo ih je nekoliko koje su mi stajale na vratima trgovine. Ne možete poduzeti ništa jer će vam ući i napraviti skandal. Na ulici ćete naći kondome”, ispričala je anonimna prodavačica.

Tamošnja policija hvata prostituke već godinama i izdaje im zabrane rada na ulicama Hulla. Ipak, čini se kako im nitko ne može stati na kraj. “Velik je broj tih žena priveden i u zatvoru. Ako ljudi smatraju da se opet pogoršalo, moramo poduzeti još strože mjere”, rekao je gradski vijećnik Daren Hale. Inspektorica Kirsty Tock kaže kako policija poduzima sve potrebne mjere da bi se iskorijenila prostitucija na ulicama Hulla.