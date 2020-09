UGLEDNI VIROLOG POZIVA NA DRASTIČNO SKRAĆIVANJE SAMOIZOLACIJE: ‘Pa već nakon pet dana zaraznost je zapravo gotova’

Epidemiolozi smatra da bi se samoizolacija mogla skratiti eventualno na 10 dana, ali nikako na pet kao što tvrdi njemački virolog Christian Drosten

Njemački virolog Christian Drosten tvrdi da bi karantenu trebalo skratiti s četrnaest na samo pet dana jer nakon pet dana, kaže, zaraznost je zapravo gotova, prenosi Der Spiegel. Testiranje bi se tada trebalo provesti kako bi se vidjelo je li osoba zaražena i je li još uvijek zarazna, javlja Večernji list. Drosten priznaje da je ovakvom izjavom otišao “do granice boli epidemiologije” budući da se većina epidemiologa i drugih stručnjakane s njim bi složila.

Hrvatski stručnjak Nenad Ban, redoviti profesor strukturne molekularne biologije na švicarskom Federalnom tehničkom institutu u Zürichu (ETH), rekao je kako misli da ne postoje indikacije da bolesni ljudi neće biti i dalje zarazni pet dana nakon infekcije, kada se tek počnu primjećivati jači simptomi, koji su često najozbiljniji nakon deset dana.

“Dakle, nakon pet do deset dana je vjerojatno i najlakše detektirati virus koristeći se postojećim testovima, prije toga virusa često nema dovoljno, a kasnije količina virusa opet padne. Zbog toga bolesnici koji još uvijek imaju jake simptome nakon 12 do 14 dana često više i nemaju veliku količinu virusa pa čak i ispadne da su negativni na testu, ali onda im se situacija pogorša zbog superinfekcija i popratnih problema s cirkulacijom, srcem ili zbog posljedične bakterijske upale pluća”, rekao je Ban.

Nije velik rizik

Ban dodaje kako većina ljudi misli da je potrebno ostati dva tjedna u karanteni nakon izlaganja virusu. Međutim vezano za Drostenovu tvrdnju da je pet dana vjerojatno dosta, Ban kaže da u slučaju ako se nakon pet dana netko testira i ne pokaže se da je inficiran, nema simptome, onda rizik vjerojatno nije velik da se ta osoba vrati u normalnu cirkulaciju. “Makar još uvijek postoji jako mala šansa da će osoba početi pokazivati simptome nakon 10 dana ili više”, zaključuje Ban.

Epidemiolozi smatraju da bi se samoizolacija eventualno mogla skratiti na 10 dana, ali nikako na pet. Neke su zemlje, poput Norveške i Austrije, skratile trajanje samoizolacije za osobe koje su bile u kontaktu s pozitivnom osobom na 10 dana.

Nedostatak dokaza

“Međutim, nema dovoljno dokaza da je taj period siguran. Istina je da većina oboli unutar sedam dana, preciznije, najčešće je to za četiri do šest dana nakon kontakta s oboljelom osobom, ali ima slučajeva da kontakt razvije simptome COVID-19 nakon 11 ili 12 dana. Zbog toga se razdobljem inkubacije smatra dva do 14 dana”, objašnjavaju epidemiolozi.

Epidemiolozi tvrde da su tih deset produžili na 14 jer su neki pozitivni i nakon što ozdrave, iako istovremeno nisu i zarazni. “Međutim, ne stoji da osobe nakon pet dana više nisu zarazne, imali smo slučajeva da je to bilo i nakon više od pet dana”, tvrde epidemiolozi koji su svaki dan u kontaktu s pozitivnima na koronavirus i onima koji se testiraju.

