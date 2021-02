Njemačkoga liječnika odgovornog za ubojstvo svoje ljubavnice sin i suprug njegove žrtve tuže za naknadu štete. Andreas David Niederbichler (45) te je kobne večeri posipao kokain po svojemu penisu, a potom prisilio ljubavnicu da ga oralno zadovolji.

Ona mu je želju ispunila, ali nakon toga je preminula – od predoziranja. Doktor, koji je osuđen na devet godina zatvora, sada se oglasio tvrdeći da je njegova žrtva, poznata samo kao Yvonne M, bila “iskusna uživateljica kokaina” te da je pristala uzeti drogu na opisani način.

“Da, bilo je droga, ali nisam joj dao nikakve lijekove, a da ona to nije znala. Tražio sam nešto da nas podigne, a ona je sudjelovala”, izjavio je Niederbichler za njemački Bild. Istaknuo je da nastoji poništiti svoju osuđujuću presudu dodajući: “Želim dokazati da nije kazneno djelo rezultiralo tragičnom smrću Yvonne.”

Nesretna 38-godišnjakinja nije bila jedina njegova žrtva, jer je sud u Magdeburgu došao do informacije da je dr. Niederbichler u nekoliko navrata stavljao kokain na svoje spolovilo prije nego što je spolno općio s trima ženama u razdoblju između rujna 2015. i veljače 2018. godine.

Tužitelji su rekli da je također potajno stavljao kokain u čaše šampanjca, ruž za usne i pastu za zube. Glavna tužiteljica Eva Vogel rekla je: “Davao im je kokain kako bi slobodno obavljao daljnje seksualne radnje.”

