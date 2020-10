UGINUO JE NAJSTARIJI NOSOROG NA SVIJETU: Ovu ‘staru damu’ krasio je specifičan detalj, a njezina je vrsta iznimno ugrožena

Najstariji crni nosorog na svijetu uginuo je u dobi od 46 godina u berlinskome zoološkom vrtu, objavila je ta ustanova na svojoj internetskoj stranici opraštajući se od “stare dame”.

Kilaguni, čiji je zaštitni znak bio iznimno naglašeni rog, stigla je u njemački zoološki vrt 19. listopada 1975, prije gotovo 45 godina. Iza sebe je ostavila dvije kćeri, ženku crnog nosoroga Maburi i ženku indijskog nosoroga Betty, 25, kao i dvogodišnju unučad Maishu i Karla. Kilaguni je tijekom života na svijet donijela petero mladunčadi, pridonijevši očuvanju ugroženih vrsta, rekao je zoo.

